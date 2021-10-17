Hobisini yatırıma dönüştürdü paraya para demedi! Öğretmenliği bıraktı bu işe başladı! Aylık 10 bin TL kazanıyor

Arap ülkeleri başta olmak üzere 6 ülkeden ve Avrupa'dan bu dönem yoğun talep olduğunu ifade eden Kasım Mesutoğlu, "Bugün Hatay, Adana ve Kozan ve çevre ilçelerden üretici arkadaşlarımız ile tavşan çiftliğimizde bir araya geldik. Tavşanların bakımını ve B vitamini desteği sağlıyoruz ve daha verimli hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Adana çok sıcak bir il ama tavşan soğuğu seven bir hayvan. Etlik çeşidimiz olan 6 çeşit tavşanımızın hem bakımının yapılması hem de kış hazırlığı için bir araya geldiğimiz üreticilerimiz ile yaylalardan merkezlere indirdiğimiz tavşanların tüy bakımı tırnak ve beslenmesi üzerine bakım çalışması yaptık" dedi.

