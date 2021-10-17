Hobisini yatırıma dönüştürdü paraya para demedi! Öğretmenliği bıraktı bu işe başladı! Aylık 10 bin TL kazanıyor
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde öğretmenlik yaparken tavşan sevgisini yatırıma dönüştüren Kasım Mesutoğlu, sosyal medyadan kendisine ulaşan 180 kişinin tavşanla hayatlarının değiştiğini, bölgede tavşan üretimine ilginin arttığını söyledi. Mesutoğlu, hem hobisini gerçekleştirdiğini hem de aylık 10 bin TL kazandığını belirtti.
İmamoğlu ilçesinde öğretmenliği bırakarak tavşan üretimine başlayan Kasım Mesutoğlu, çiftliğinde bölgedeki üreticiler ile bir araya gelerek tavşanların kış hazırlığını gerçekleştirdi.
Mesutoğlu, sosyal medyadan kendisine ulaşan 180 kişinin tavşanla hayatlarının değiştiğini, bölgede tavşan üretimine ilginin arttığını söyledi. Etlik 6 çeşit tavşanın üretiminin özellikle sonbahar döneminde arttığını belirten Mesutoğlu, üreticilerin ayda 5 bin TL ile 10 bin TL arasında kazanç elde ettiğini kaydetti.
Arap ülkeleri başta olmak üzere 6 ülkeden ve Avrupa'dan bu dönem yoğun talep olduğunu ifade eden Kasım Mesutoğlu, "Bugün Hatay, Adana ve Kozan ve çevre ilçelerden üretici arkadaşlarımız ile tavşan çiftliğimizde bir araya geldik. Tavşanların bakımını ve B vitamini desteği sağlıyoruz ve daha verimli hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Adana çok sıcak bir il ama tavşan soğuğu seven bir hayvan. Etlik çeşidimiz olan 6 çeşit tavşanımızın hem bakımının yapılması hem de kış hazırlığı için bir araya geldiğimiz üreticilerimiz ile yaylalardan merkezlere indirdiğimiz tavşanların tüy bakımı tırnak ve beslenmesi üzerine bakım çalışması yaptık" dedi.
Antalya'da pandemi ile birlikte geçici olarak duran turizm sezonunda memleketine dönen İlker Ateş ise Kozan'da kardeşinin önerisi ile birlikte tavşan beslemeye başladığını söyledi. Ateş, "23 tavşanı 250 etlik tavşana ulaştırarak aylık 12 bin TL gelir ile ekonomik kazanç elde etmeye başladım. Hem tavşanı seviyorum hem de üreterek para kazıyorum. Benim için tavşan hayatımı değiştiren bir yatırım oldu" diye konuştu.