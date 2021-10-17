Vav TV İzle
Haberler Yaşam Hobisini yatırıma dönüştürdü paraya para demedi! Öğretmenliği bıraktı bu işe başladı! Aylık 10 bin TL kazanıyor

Hobisini yatırıma dönüştürdü paraya para demedi! Öğretmenliği bıraktı bu işe başladı! Aylık 10 bin TL kazanıyor

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde öğretmenlik yaparken tavşan sevgisini yatırıma dönüştüren Kasım Mesutoğlu, sosyal medyadan kendisine ulaşan 180 kişinin tavşanla hayatlarının değiştiğini, bölgede tavşan üretimine ilginin arttığını söyledi. Mesutoğlu, hem hobisini gerçekleştirdiğini hem de aylık 10 bin TL kazandığını belirtti.

17.10.2021 13:48 - Son Güncelleme: 17.10.2021 13:48
Hobisini yatırıma dönüştürdü paraya para demedi! Öğretmenliği bıraktı bu işe başladı! Aylık 10 bin TL kazanıyor

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde tavşan sevgisini yatırıma dönüştüren üreticiler ayda 5-10 bin lira kazanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hobisini yatırıma dönüştürdü paraya para demedi! Öğretmenliği bıraktı bu işe başladı! Aylık 10 bin TL kazanıyor

İmamoğlu ilçesinde öğretmenliği bırakarak tavşan üretimine başlayan Kasım Mesutoğlu, çiftliğinde bölgedeki üreticiler ile bir araya gelerek tavşanların kış hazırlığını gerçekleştirdi.

Hobisini yatırıma dönüştürdü paraya para demedi! Öğretmenliği bıraktı bu işe başladı! Aylık 10 bin TL kazanıyor

Mesutoğlu, sosyal medyadan kendisine ulaşan 180 kişinin tavşanla hayatlarının değiştiğini, bölgede tavşan üretimine ilginin arttığını söyledi. Etlik 6 çeşit tavşanın üretiminin özellikle sonbahar döneminde arttığını belirten Mesutoğlu, üreticilerin ayda 5 bin TL ile 10 bin TL arasında kazanç elde ettiğini kaydetti.

Hobisini yatırıma dönüştürdü paraya para demedi! Öğretmenliği bıraktı bu işe başladı! Aylık 10 bin TL kazanıyor

Arap ülkeleri başta olmak üzere 6 ülkeden ve Avrupa'dan bu dönem yoğun talep olduğunu ifade eden Kasım Mesutoğlu, "Bugün Hatay, Adana ve Kozan ve çevre ilçelerden üretici arkadaşlarımız ile tavşan çiftliğimizde bir araya geldik. Tavşanların bakımını ve B vitamini desteği sağlıyoruz ve daha verimli hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Adana çok sıcak bir il ama tavşan soğuğu seven bir hayvan. Etlik çeşidimiz olan 6 çeşit tavşanımızın hem bakımının yapılması hem de kış hazırlığı için bir araya geldiğimiz üreticilerimiz ile yaylalardan merkezlere indirdiğimiz tavşanların tüy bakımı tırnak ve beslenmesi üzerine bakım çalışması yaptık" dedi.

Hobisini yatırıma dönüştürdü paraya para demedi! Öğretmenliği bıraktı bu işe başladı! Aylık 10 bin TL kazanıyor

GAZİNİN HOBİSİ KAZANÇ KAPISI OLDU
Şırnak'ta 2018 yılında şarapnel parçasıyla yaralanarak gazi olan Levent Akkaya, 500 tavşan ile etlik tavşan yatırımı yaptığını belirterek, aylık yaklaşık 10 bin TL ek gelir elde etiğini anlattı.

Hobisini yatırıma dönüştürdü paraya para demedi! Öğretmenliği bıraktı bu işe başladı! Aylık 10 bin TL kazanıyor

Antalya'da pandemi ile birlikte geçici olarak duran turizm sezonunda memleketine dönen İlker Ateş ise Kozan'da kardeşinin önerisi ile birlikte tavşan beslemeye başladığını söyledi. Ateş, "23 tavşanı 250 etlik tavşana ulaştırarak aylık 12 bin TL gelir ile ekonomik kazanç elde etmeye başladım. Hem tavşanı seviyorum hem de üreterek para kazıyorum. Benim için tavşan hayatımı değiştiren bir yatırım oldu" diye konuştu.

Hobisini yatırıma dönüştürdü paraya para demedi! Öğretmenliği bıraktı bu işe başladı! Aylık 10 bin TL kazanıyor

Mimarlık yapan Nasır Kızılkaya ise 80 tavşanını bin etlik anaç tavşana çıkarmayı hedeflediğini anlattı.
Tavşanların kış öncesi bakımını yapan üreticiler verim ve talepten memnun olduklarını ifade ederek keyifli bir iş olduğunu söylediler.

SON DAKİKA