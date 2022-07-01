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İstanbul Kadıköy'de eski sevgili dehşeti! Kaçırmaya çalıştı esnaf engel oldu

Kadıköy'de eski sevgilisinin kaldığı evden zorla dışarı çıkaran şüpheli, geldiği taksiyle kaçırmaya çalıştı.Taksiye binmek istemeyen kadının çığlıklılarını duyan çevredekiler yardıma koştu. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
01.07.2022 10:04 - Son Güncelleme: 01.07.2022 10:04
İstanbul Kadıköy’de eski sevgili dehşeti! Kaçırmaya çalıştı esnaf engel oldu

Kadıköy'de eski sevgilisinden ayrılan Ç.G. isimli kadın arkadaşı B.B.K. evine taşındı. İddiaya göre, geçen pazartesi günü 22.00 sıralarında eski sevgilisinin kaldığı eve gelen M.T tehdit ve hakaretler savurarak eve zarar verdi.

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İstanbul Kadıköy’de eski sevgili dehşeti! Kaçırmaya çalıştı esnaf engel oldu

Bir süre sonra evden ayrılan M.T salı günü sabah saatlerinde tekrar Ç.G.'nin kaldığı eve geldi. Zorla eve giren saldırgan Ç.G.'yi darp ederek dışarı çıkardı. Saldırgan ,kolundan tuttuğu kadını yol boyunca sürükleyerek sokağın başında bekleyen taksiye zorla bindirmeye çalıştı.

İstanbul Kadıköy’de eski sevgili dehşeti! Kaçırmaya çalıştı esnaf engel oldu

Ç.G.'nin yardım çığlıklarını duyan çevredeki esnaf yardıma koştu. Çevredekiler kadının taksiye bindirilmesine engel olarak polise haber verdi.

İstanbul Kadıköy’de eski sevgili dehşeti! Kaçırmaya çalıştı esnaf engel oldu

Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli M.T.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede ise şüpheliye ait olduğu öğrenilen bir bıçak ele geçirildi.

İstanbul Kadıköy’de eski sevgili dehşeti! Kaçırmaya çalıştı esnaf engel oldu

"YARDIM ÇIĞLIKLARI DUYDUM"
Esnaf Ali Osman Filiz "Sabah saatlerinde dışarıdan yardım çığlıkları duydum. Genç bir kadının evinden zorla çıkartılarak,taksiye bindirilmek istenmesine şahit olduk.

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