İstanbul Kadıköy'de eski sevgili dehşeti! Kaçırmaya çalıştı esnaf engel oldu
Kadıköy'de eski sevgilisinin kaldığı evden zorla dışarı çıkaran şüpheli, geldiği taksiyle kaçırmaya çalıştı.Taksiye binmek istemeyen kadının çığlıklılarını duyan çevredekiler yardıma koştu. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
01.07.2022 10:04 - Son Güncelleme: 01.07.2022 10:04
Kadıköy'de eski sevgilisinden ayrılan Ç.G. isimli kadın arkadaşı B.B.K. evine taşındı. İddiaya göre, geçen pazartesi günü 22.00 sıralarında eski sevgilisinin kaldığı eve gelen M.T tehdit ve hakaretler savurarak eve zarar verdi.