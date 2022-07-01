Artık otomatik silinecek! WhatsApp'tan çiftleri kızdıracak özellik! Bu güncelleme yuva yıktırır! Mesajları saklama devri kapandı
Akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir anlık mesajlaşma ve arama veya haberleşme uygulaması WhatsApp'tan yenilik! İlk kez 2009'da piyasaya sunulan uygulama şimdilerde dünyanın en popüler uygulamalarının başında geliyor. Neredeyse her telefonda bulunan uygulama ara ara güncellemelerle kullanıcılarını şaşırtıyor. Son olarak mesaj sürelerine yeni bir güncelleme geldi.
01.07.2022 12:18 - Son Güncelleme: 01.07.2022 12:18
Türkiye'nin en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan yeni özellik! Dönem dönem yenilikler yapan popüler uygulama bu kez mesaj sürelerine el attı. Yeni güncelleme sosyal medyayı salladı. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp süreli mesajlar özelliğini açtı. Söz konusu özellik hali hazırda Signal uygulamasında uzun bir süredir kullanılıyordu. Bundan böyle tüm kullanıcılar bu özellikten yararlanabilecek. İşte detaylar...