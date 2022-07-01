Artık otomatik silinecek! WhatsApp'tan çiftleri kızdıracak özellik! Bu güncelleme yuva yıktırır! Mesajları saklama devri kapandı

Türkiye'nin en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan yeni özellik! Dönem dönem yenilikler yapan popüler uygulama bu kez mesaj sürelerine el attı. Yeni güncelleme sosyal medyayı salladı. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp süreli mesajlar özelliğini açtı. Söz konusu özellik hali hazırda Signal uygulamasında uzun bir süredir kullanılıyordu. Bundan böyle tüm kullanıcılar bu özellikten yararlanabilecek. İşte detaylar...