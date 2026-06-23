Erkek egemen dünyada ezber bozanlar: Türkiye’nin ilk kadın mühendisleri
Bugün modern dünyada baretlerini takıp devasa şantiyeleri yöneten kadın mühendisleri görmek bize son derece doğal gelse de, bu yol her zaman bu kadar pürüzsüz değildi. Cumhuriyetin ilk yıllarında, kadınların teknik alanlarda var olması bir yana, mühendislik eğitimi almaları bile imkansız görünüyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu ve iki genç kadının sarsılmaz azmi, Türkiye'nin mühendislik tarihindeki "erkek egemen" algıyı sonsuza dek değiştirdi. 1933 yılında Yüksek Mühendis Mektebi'nden (bugünkü İTÜ) mezun olan Sabiha Rıfat Gürayman ve Melek Erbul (Ertuğ), sadece birer diploma almadılar kendilerinden sonra gelecek binlerce kadının önündeki en büyük zihniyet duvarını yıktılar.
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