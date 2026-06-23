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Erkek egemen dünyada ezber bozanlar: Türkiye’nin ilk kadın mühendisleri

Bugün modern dünyada baretlerini takıp devasa şantiyeleri yöneten kadın mühendisleri görmek bize son derece doğal gelse de, bu yol her zaman bu kadar pürüzsüz değildi. Cumhuriyetin ilk yıllarında, kadınların teknik alanlarda var olması bir yana, mühendislik eğitimi almaları bile imkansız görünüyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonu ve iki genç kadının sarsılmaz azmi, Türkiye'nin mühendislik tarihindeki "erkek egemen" algıyı sonsuza dek değiştirdi. 1933 yılında Yüksek Mühendis Mektebi'nden (bugünkü İTÜ) mezun olan Sabiha Rıfat Gürayman ve Melek Erbul (Ertuğ), sadece birer diploma almadılar kendilerinden sonra gelecek binlerce kadının önündeki en büyük zihniyet duvarını yıktılar.

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Erkek egemen dünyada ezber bozanlar: Türkiye’nin ilk kadın mühendisleri

Anıtkabir'in sütunlarına ya da Ankara-Beypazarı yolundaki tarihi bir kemer köprüye baktığınızda, buralarda bir kadının imzası olduğunu biliyor muydunuz? Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendisi Sabiha Rıfat Gürayman, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kız öğrencilerin de mühendislik mektebine alınması talimatıyla yola çıkmış ve meslek hayatı boyunca ülkenin en kritik yapılarına yön vermişti.

Atatürk’ün talimatıyla başladı: 350 erkek öğrencinin arasındaki iki cesur kadın

MÜHENDİS MEKTEBİNE İLK ADIM

1927 yılına kadar, bugünkü adı İstanbul Teknik Üniversitesi olan Yüksek Mühendis Mektebi'ne kız öğrencilerin alınması fikri kimsenin aklında yoktu. Ancak Atatürk'ün "Kadınlarımız da ilim ve fen sahibi olacak, erkeklerin geçtikleri bütün tahsil derecelerinden geçeceklerdir" sözü her şeyi değiştirdi.

Sabiha Rıfat, bir arkadaşını ziyarete gittiğinde okula ilk kez kız öğrenci alınacağını, kayıtların ise o gün kapandığını öğrendi. Çevresindekilerin yadırgayan bakışlarına ve "Mühendislik erkek işidir" baskılarına kulak asmadan son dakikada kaydını yaptırdı. Sınavları başarıyla geçerek 350 erkek öğrencinin arasındaki iki kız öğrenciden biri oldu. Diğer cesur yürek ise Melek Erbul'du.

Mühendisi arayıp odadan çıkıyorlardı: İlk günler hiç kolay olmadı

"MÜHENDİSİ ARAYIP ODADAN ÇIKANLAR OLUYORDU"

1933 yılının Şubat ayında mezuniyet günü geldiğinde, Türkiye artık iki kadın yüksek mühendise sahipti. Çekilen kuralar sonucu Sabiha Rıfat Ankara'ya, Melek Erbul ise Bursa Nafıa İdaresi'ne (Bayındırlık Bakanlığı) atandı. İlk iş günleri hiç de kolay olmadı. Sabiha Rıfat Gürayman o günleri daha sonra şu sözlerle anlatacaktı:

"Önceleri pek kolay olmuyordu tabii. Odaya giren mühendisi soruyor, beni görünce şaşırıp çıkıyordu. Ama zamanla alıştılar, saygı duydular ve çok sevdiler."

Kısa sürede adı "Mühendis Hanım"a çıkan Sabiha Rıfat, mesleğinde kadın-erkek ayrımı olmadığını işindeki titizliğiyle herkese gösterdi.

(Görselde ortada yer alan kişi Sabiha Rıfat Gürayman)

Çadırda kalıp amelelerle omuz omuza çalıştı: Köprüye ’Kız Köprüsü’ adı verildi

ŞANTİYEDE BİR KADIN: KIZ KÖPRÜSÜ'NÜN HİKAYESİ

1936 yılına gelindiğinde, Ankara-Beypazarı yolunun 86. kilometresinde inşa edilecek olan zorlu bir kemer köprü ihalesi vardı. Dönemin Ankara Valisi Nevzat Tandoğan, bir kadının şantiye ortamında, çadır hayatında yapamayacağını düşünerek Sabiha Rıfat'ın gitmesine önce sıcak bakmadı.

Ancak o, pantolonunu ayağına geçirip sabahtan akşama kadar amelelerle, ustalarla omuz omuza çalıştı. Çevre köylülerden o kadar büyük bir sevgi gördü ki, köylüler ona her gün sıcak yemekler taşıdı. Köprü bittiğinde ise yöre halkı köprüye resmi adının ötesinde bir isim verdi: "Kız Köprüsü." Bu köprü bugün hala tescilli bir yapı olarak korunmaktadır.

Anıtkabir’in başmühendisliğine atandı: 10 yıl gözyaşlarıyla çalıştı

ATA'YA EN BÜYÜK BORÇ: ANITKABİR'İN BAŞINDA BİR KADIN MÜHENDİS

Sabiha Rıfat Gürayman'ın kariyerindeki en onurlu ve en büyük görev ise şüphesiz Anıtkabir inşaatıydı. 1945 yılında Anıtkabir Kontrol Şefliği (Başmühendislik) görevine getirildi ve tam 10 yıl boyunca bu görevi üstün bir başarıyla sürdürdü. İnşaat sahasını ilk teslim aldığı günü anlatırken gözyaşlarını tutamadığını belirten Gürayman, duygularını şöyle aktarmıştı:

"Büyük devrimciye olan borcumun ağırlığı altında eziliyordum. Bu borcun hiç değilse küçücük bir parçasını ödeyebileceğim için bu ne kadar güzel bir rastlantı idi... Ağlıyordum."

Yunan Başbakanı hayrete düştü: Hayatımda ilk defa görüyorum

İnşaat sırasında Anıtkabir'i ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Venizelos, şantiyenin başında bir kadın gördüğünde hayranlığını gizleyememiş ve "Hayatımda ilk defa büyük bir işin başında bir kadın görüyorum, sizi tebrik ederim" diyerek elini sıkmıştı.

(Görseldeki kişi Sabiha Rıfat Gürayman)

Şehit çocuklarının eğitimine destek oldu: Milyonlarca kadına ilham verdi

GELECEK NESİLLERE MİRAS

Hiç çocuğu olmayan Sabiha Rıfat Gürayman, hayatı boyunca vakıflar aracılığıyla şehit çocuklarının eğitimine katkıda bulundu ve 2003 yılında aramızdan ayrıldı. Melek Erbul ile birlikte açtıkları bu kapı, bugün Türkiye'de ve dünyada milyonlarca kadına ilham vermeye devam ediyor. Erkek egemen dünyaya karşı cetveli, gönyeyi ve bareti eline alan bu öncü kadınlar, mühendisliğin bir "cinsiyet" değil, bir "vizyon" işi olduğunu tarihe altın harflerle kazıdılar.

(Görseller: Yapay zeka, Takvim foto arşiv, sosyal medya)

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Sena Demiröz
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