Erkek egemen dünyada ezber bozanlar: Türkiye’nin ilk kadın mühendisleri

MÜHENDİS MEKTEBİNE İLK ADIM

1927 yılına kadar, bugünkü adı İstanbul Teknik Üniversitesi olan Yüksek Mühendis Mektebi'ne kız öğrencilerin alınması fikri kimsenin aklında yoktu. Ancak Atatürk'ün "Kadınlarımız da ilim ve fen sahibi olacak, erkeklerin geçtikleri bütün tahsil derecelerinden geçeceklerdir" sözü her şeyi değiştirdi.

Sabiha Rıfat, bir arkadaşını ziyarete gittiğinde okula ilk kez kız öğrenci alınacağını, kayıtların ise o gün kapandığını öğrendi. Çevresindekilerin yadırgayan bakışlarına ve "Mühendislik erkek işidir" baskılarına kulak asmadan son dakikada kaydını yaptırdı. Sınavları başarıyla geçerek 350 erkek öğrencinin arasındaki iki kız öğrenciden biri oldu. Diğer cesur yürek ise Melek Erbul'du.