Tarihi Ali Paşa Kemeri'ne taş hırsızları dadandı! İstanbul'un göbeğinde skandal

Bundan 2 sene önce kepçeyle geldiler iki yeri kazdılar. Bu yıkılıp gidecek yazıktır, günahtır. Bunu yapmak kolay mı? Servet bu. Bu başka bir ülkede olsa böyle olmaz. İyi taşları alıyorlar, kötü taşları almıyorlar.