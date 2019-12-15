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Tarihi Ali Paşa Kemeri'ne taş hırsızları dadandı! İstanbul'un göbeğinde skandal

İstanbul Bayrampaşa'daki Yıldırım Mahallesi'nin girişinde bulunan ve 1790'da yapımına başlanıp 1 yıl sonra tamamlanan 229 yıllık tarihi Ali Paşa Kemeri'ne bir süredir taş hırsızları dadandı. Zaman içerisinde etrafına yapılan otoyollar nedeniyle var olma mücadelesi veren kemer, defineciler tarafından gün geçtikçe yok ediliyor.

15.12.2019 11:56 - Son Güncelleme: 15.12.2019 11:56
Tarihi Ali Paşa Kemeri'ne taş hırsızları dadandı! İstanbul'un göbeğinde skandal

Bayrampaşa'da Yıldırım Mahallesi'nde bulunan, 1790'da yapımına başlanıp 1 yıl sonra tamamlanan 229 yıllık tarihi Ali Paşa Kemeri'ne taş hırsızları dadandı. Zaman içinde çevresine yapılan otoyollar yüzünden var olma mücadelesi veren definecilerin de hedefindeki kemer gün geçtikçe yok oluyor.

Tarihi Ali Paşa Kemeri'ne taş hırsızları dadandı! İstanbul'un göbeğinde skandal

Zamana ve bakımsızlığa yenik düşen kemer, Eyüp-Silahtar-Gaziosmanpaşa bağlantı yolu ve Metris-Esenler bağlantı yolu ile Mehmet Akif İnan Caddesi'ni birbirine bağlayan viyadüklü kavşak inşa edildikten sonra gözlerden uzak kalarak dökülmeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda bölgede yapılan elektrik hattı çalışması nedeniyle de tahrip olan kemere bu kez de taş hırsızları dadandı.

Tarihi Ali Paşa Kemeri'ne taş hırsızları dadandı! İstanbul'un göbeğinde skandal

"BU BAŞKA BİR ÜLKEDE OLSA BÖYLE OLMAZ"
Bölgede 4 yıldır hurdacılık yapan ve tarihi kemeri korumayı kendine görev edinen Ayhan Kaya, taş hırsızlarının gece saatlerinde geldiğini söyledi. Definecilerin de kemerin çevresinde derin çukurlar açtığını ifade eden Kaya, şunları söyledi:

Tarihi Ali Paşa Kemeri'ne taş hırsızları dadandı! İstanbul'un göbeğinde skandal

"Gece saat 2-3 sıralarında geliyorlar, bu taşları buradan söküyorlar. Ondan sonra buralarda kazı yapıyorlar. Kalabalık geliyorlar 7-8 kişi, bunları tanımıyoruz. 4 senedir ben burada hurda toplarım. Burayı canla başla koruyorum.

Tarihi Ali Paşa Kemeri'ne taş hırsızları dadandı! İstanbul'un göbeğinde skandal

Bundan 2 sene önce kepçeyle geldiler iki yeri kazdılar. Bu yıkılıp gidecek yazıktır, günahtır. Bunu yapmak kolay mı? Servet bu. Bu başka bir ülkede olsa böyle olmaz. İyi taşları alıyorlar, kötü taşları almıyorlar.

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