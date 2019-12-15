Tarihi Ali Paşa Kemeri'ne taş hırsızları dadandı! İstanbul'un göbeğinde skandal
İstanbul Bayrampaşa'daki Yıldırım Mahallesi'nin girişinde bulunan ve 1790'da yapımına başlanıp 1 yıl sonra tamamlanan 229 yıllık tarihi Ali Paşa Kemeri'ne bir süredir taş hırsızları dadandı. Zaman içerisinde etrafına yapılan otoyollar nedeniyle var olma mücadelesi veren kemer, defineciler tarafından gün geçtikçe yok ediliyor.
15.12.2019 11:56
- Son Güncelleme: 15.12.2019 11:56
Zamana ve bakımsızlığa yenik düşen kemer, Eyüp-Silahtar-Gaziosmanpaşa bağlantı yolu ve Metris-Esenler bağlantı yolu ile Mehmet Akif İnan Caddesi'ni birbirine bağlayan viyadüklü kavşak inşa edildikten sonra gözlerden uzak kalarak dökülmeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda bölgede yapılan elektrik hattı çalışması nedeniyle de tahrip olan kemere bu kez de taş hırsızları dadandı.
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