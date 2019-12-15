Alışveriş yaparken bu numaralara dikkat! Bu besinler kanser yapıyor
Alışveriş yaparken paketlerin üzerinde yazanları bazen okuyoruz, bazen okumuyoruz. Ancak paketlerin üzerinde yazanlar bize içindekinin sağlıklı olup, olmadığı konusunda ipuçları veriyor. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Elif Demirkan vatandaşları aldıkları ürünlerin plastik kaplarındaki numaralara bakması konusunda uyardı.
15.12.2019 12:29
- Son Güncelleme: 15.12.2019 12:29
Bütün ambalajların alt taraflarında numarası yazar, buna mutlaka dikkat edilmesi lazım. 7 ve üzeri numaralar görürseniz onlardan kesinlikle uzak durun. Bu rakamlardaki plastikler yüksek oranda kimyevi madde içermektedir. Bu numaralarda bulunan Bisfenol A (BPA) maddesi kanser yapmakta, kalp sağlığını bozmakta ve diyabet riskini artırmaktadır.
DİĞER GALERİLER