Günlük burç yorumları – 15 Aralık 2019 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Aralık Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
15.12.2019 10:02
- Son Güncelleme: 15.12.2019 10:02
KOÇ:
Yeni bir iş projesi gündemde olacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığından emin olabilirsiniz. Çevrenizle iş birliği içinde olacağınız bir gün. Sevdiğiniz bir kişinin sağlık sorunu gündeme gelebilir.
BOĞA:
İş problemlerinizle çevrenizin huzurunu bozmak istemiyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Karşı tarafın istekleri, sizin tarzınızla çatışma halinde olabilir.
İKİZLER:
Koşullarınızı yeniden gözden geçirmeli ve iş olanaklarını araştırmalısınız. Bugün kendinize güvenebilirsiniz fakat, bazı pürüzler sizi rahatsız edecektir. Sizi mutsuz eden nedenlerden kurtulmalısınız.
YENGEÇ:
Bugün keyifli alışverişler yapabilirsiniz. Ortak dostlarınızla birlikte, iş birliği içinde olacağınız yeni bir döneme giriyorsunuz.
Kazançlarınızı arttırma konusunda her zaman farklı idealleriniz var.
ASLAN:
İşinizi severek yapıyorsunuz. Bugün, Ay burcunuzda ilerliyor ve kendinizi huzurlu ve mutlu hissediyorsunuz. Kendinizi aşma ve ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz.