Tarih verildi! Türkiye'de o günü kimse yaşamak istemeyecek! Korkuncun da ötesinde bir gün olacak!
Haziran ayına az bir süre kalmasına rağmen havalar hala soğuk. Tam kışlıkları kaldıracakken yağmur ve soğuk havalar geri geldi. Bir sıcak bir soğuk günler yaşadığımız şu günlerde Meteorolojik kaynaklar tarafından Türkiye için korkuncun da ötesinde bir tarih verildi. Bu göre Ağustos ayının ortalarında tarihin en sıcak günü yaşanabilir. Sıcağı sevmeyenler o günü yaşamak istemeyecek. İşte detaylar...
22.05.2023 10:06 - Son Güncelleme: 22.05.2023 10:16
Tarih verildi! Türkiye'de o günü kimse yaşamak istemeyecek! Korkuncun da ötesinde bir gün olacak! Mayıs ayını bitirmeye yaklaşırken halen soğuk havaların etkisini azaltmaması vatandaşları korkuttu. Yaz aylarının gelmesiyle bile devam eden soğuk ve yağışlı hava kafa karıştırıyor. Türkiye, uzun yıllar sonra ilk defa bu sene bahar aylarından mahrum kalırken tüm gözler Haziran ayına çevrildi.