Tarih verildi! Türkiye'de o günü kimse yaşamak istemeyecek! Korkuncun da ötesinde bir gün olacak! Mayıs ayını bitirmeye yaklaşırken halen soğuk havaların etkisini azaltmaması vatandaşları korkuttu. Yaz aylarının gelmesiyle bile devam eden soğuk ve yağışlı hava kafa karıştırıyor. Türkiye, uzun yıllar sonra ilk defa bu sene bahar aylarından mahrum kalırken tüm gözler Haziran ayına çevrildi.