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Tarih verildi! Türkiye'de o günü kimse yaşamak istemeyecek! Korkuncun da ötesinde bir gün olacak!

Haziran ayına az bir süre kalmasına rağmen havalar hala soğuk. Tam kışlıkları kaldıracakken yağmur ve soğuk havalar geri geldi. Bir sıcak bir soğuk günler yaşadığımız şu günlerde Meteorolojik kaynaklar tarafından Türkiye için korkuncun da ötesinde bir tarih verildi. Bu göre Ağustos ayının ortalarında tarihin en sıcak günü yaşanabilir. Sıcağı sevmeyenler o günü yaşamak istemeyecek. İşte detaylar...

22.05.2023 10:06 - Son Güncelleme: 22.05.2023 10:16
Tarih verildi! Türkiye’de o günü kimse yaşamak istemeyecek! Korkuncun da ötesinde bir gün olacak!

Tarih verildi! Türkiye'de o günü kimse yaşamak istemeyecek! Korkuncun da ötesinde bir gün olacak! Mayıs ayını bitirmeye yaklaşırken halen soğuk havaların etkisini azaltmaması vatandaşları korkuttu. Yaz aylarının gelmesiyle bile devam eden soğuk ve yağışlı hava kafa karıştırıyor. Türkiye, uzun yıllar sonra ilk defa bu sene bahar aylarından mahrum kalırken tüm gözler Haziran ayına çevrildi.

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Tarih verildi! Türkiye’de o günü kimse yaşamak istemeyecek! Korkuncun da ötesinde bir gün olacak!

SICAK HAVALARI BOŞUNA BEKLEMEYİN

Meteorolojik kaynaklar tarafından aktarılan son bilgilere göre Mayıs ayında da beklenti kesildi. Uzmanlara göre ülkemizde mayıs ayının sonlarında da sıcaklıklar istenilen seviyelere gelmeyecek. Umutlar Haziran ayına kaldı.

Tarih verildi! Türkiye’de o günü kimse yaşamak istemeyecek! Korkuncun da ötesinde bir gün olacak!

HAZİRAN AYI HAKKINDA BİLGİ AZ ÖNCE GELDİ!

Ancak haziran ayı hakkında dikkat çeken bilgiler kısa bir süre önce geldi.

Tarih verildi! Türkiye’de o günü kimse yaşamak istemeyecek! Korkuncun da ötesinde bir gün olacak!

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede haziran ayında da hava sıcaklıklarının istenilen seviyelere oturmayacağını dile getirdi.

Tarih verildi! Türkiye’de o günü kimse yaşamak istemeyecek! Korkuncun da ötesinde bir gün olacak!

KİMSE AĞUSTOS'TAKİ O CEHENNEM GÜNÜNÜ YAŞAMAK İSTEMEYECEK

Bu bilgilerin ardından tüm gözler ağustos ayına çevrildi. Meteorolojik kaynaklar tarafından ağustos ayının çok sıcak geçmesine artık kesin olarak bakılıyor.

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