Alarm üstüne alarm! Meteorolojiden 23 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı... İstanbul, İzmir, Ankara HAVA DURUMU

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

23 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Sarı kod ile uyarılan iller şu şekilde;

AKSARAY / Kuvvetli rüzgar bekleniyor. ANKARA / Kuvvetli rüzgar bekleniyor. ANTALYA / Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

BİTLİS / Toz taşınımı bekleniyor. ÇANKIRI / Kuvvetli rüzgar bekleniyor. ÇORUM / Kuvvetli rüzgar bekleniyor. DİYARBAKIR / Toz taşınımı bekleniyor. KARAMAN / Kuvvetli rüzgar bekleniyor. KAYSERİ / Kuvvetli rüzgar bekleniyor. KIRIKKALE / Kuvvetli rüzgar bekleniyor. KIRŞEHİR / Kuvvetli rüzgar bekleniyor. KONYA / Kuvvetli rüzgar bekleniyor. MUŞ / Toz taşınımı bekleniyor. NEVŞEHİR / Kuvvetli rüzgar bekleniyor. NİĞDE / Kuvvetli rüzgar bekleniyor. TOKAT / Kuvvetli rüzgar bekleniyor. VAN / Toz taşınımı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

YOZGAT / Kuvvetli rüzgar bekleniyor.

