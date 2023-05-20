Alarm üstüne alarm! Meteorolojiden 23 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı... İstanbul, İzmir, Ankara HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 23 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Meteorolojiden yapılan uyarıya göre Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
23 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Sarı kod ile uyarılan iller şu şekilde;
AKSARAY / Kuvvetli rüzgar bekleniyor. ANKARA / Kuvvetli rüzgar bekleniyor. ANTALYA / Kuvvetli rüzgar bekleniyor.
BİTLİS / Toz taşınımı bekleniyor. ÇANKIRI / Kuvvetli rüzgar bekleniyor. ÇORUM / Kuvvetli rüzgar bekleniyor. DİYARBAKIR / Toz taşınımı bekleniyor. KARAMAN / Kuvvetli rüzgar bekleniyor. KAYSERİ / Kuvvetli rüzgar bekleniyor. KIRIKKALE / Kuvvetli rüzgar bekleniyor. KIRŞEHİR / Kuvvetli rüzgar bekleniyor. KONYA / Kuvvetli rüzgar bekleniyor. MUŞ / Toz taşınımı bekleniyor. NEVŞEHİR / Kuvvetli rüzgar bekleniyor. NİĞDE / Kuvvetli rüzgar bekleniyor. TOKAT / Kuvvetli rüzgar bekleniyor. VAN / Toz taşınımı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
YOZGAT / Kuvvetli rüzgar bekleniyor.