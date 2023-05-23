Ankara’daki sağanak yağış hayatı felç etti! Otobüsler ve insanlar mahsur kaldı! Mansur Yavaş’a tepki yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Ankara ve çevre iller için; ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda yaptığı uyarıların ardından Başkent'te akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

