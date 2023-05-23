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Ankara'daki sağanak yağış hayatı felç etti! Otobüsler ve insanlar mahsur kaldı! Mansur Yavaş'a tepki yağdı

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Felaket sonucu vatandaşlar saatlerce araçlarında mahsur kalırken, otobüste mahsur kalan 3 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı. Tüm bu yaşananların ardından CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepki yağdı.

23.05.2023 07:00 - Son Güncelleme: 23.05.2023 07:00
Ankara’daki sağanak yağış hayatı felç etti! Otobüsler ve insanlar mahsur kaldı! Mansur Yavaş’a tepki yağdı

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle yollar göle döndü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

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Ankara’daki sağanak yağış hayatı felç etti! Otobüsler ve insanlar mahsur kaldı! Mansur Yavaş’a tepki yağdı

Ankara-Kırıkkale yolunda su birikintisi nedeniyle kilitlenen trafikte vatandaşlar saatlerce araçlarında mahsur kalırken, bir otobüs ise su tahliye kanalına düştü.

Ankara’daki sağanak yağış hayatı felç etti! Otobüsler ve insanlar mahsur kaldı! Mansur Yavaş’a tepki yağdı

Otobüste mahsur kalan 3 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Ankara’daki sağanak yağış hayatı felç etti! Otobüsler ve insanlar mahsur kaldı! Mansur Yavaş’a tepki yağdı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Ankara ve çevre iller için; ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda yaptığı uyarıların ardından Başkent'te akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara’daki sağanak yağış hayatı felç etti! Otobüsler ve insanlar mahsur kaldı! Mansur Yavaş’a tepki yağdı

Kısa sürede yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

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