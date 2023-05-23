Ankara'daki sağanak yağış hayatı felç etti! Otobüsler ve insanlar mahsur kaldı! Mansur Yavaş'a tepki yağdı
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Felaket sonucu vatandaşlar saatlerce araçlarında mahsur kalırken, otobüste mahsur kalan 3 kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı. Tüm bu yaşananların ardından CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'a tepki yağdı.
23.05.2023 07:00 - Son Güncelleme: 23.05.2023 07:00
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sebebiyle yollar göle döndü, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Ankara-Kırıkkale yolunda su birikintisi nedeniyle kilitlenen trafikte vatandaşlar saatlerce araçlarında mahsur kalırken, bir otobüs ise su tahliye kanalına düştü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Ankara ve çevre iller için; ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda yaptığı uyarıların ardından Başkent'te akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.