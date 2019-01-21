Tarçını aşırı tüketmek birtakım sağlık problemlerine yol açar! İşte tarçının faydaları ve zararları...
Tarçın kış aylarının vazgeçilmezidir. Ancak tarçının aşırı kullanılması birtakım sağlık problemlerini de beraberinde getirir. Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada tarçın tüketimi hakkında hayati önem taşıyan uyarılarda bulundu. İşte tarçının faydaları ve zararları...
Prof. Dr. Erdem Yeşilada, tatlılarda ve içeceklerde kullanılan tarçının aşırı tüketimi konusunda uyarılarda bulundu. Piyasada son zamanlarda kalitesi düşük ve ucuz tarçınların kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Erdem Yeşilada, "Normalde 'seylan' tarçını elde edilirken kabukları çıkarılıyor ve çıkarıldıktan sonra kurumaya bırakılıyor.
Kuruduktan sonra içteki ince kısım çıkarılıyor. İşte buradaki kumarin miktarı çok az. Ancak, şu an piyasada bulunan tarçınlar, Endonezya veya Vietnam'dan geliyor. Bu tarçınlarda dıştaki ağacın mantar tabakasını kazımışlar, içteki kısmı çıkarmışlar ve dolayısıyla odun kısmı kalmış. Odun kıvrılmıyor. Bunda da aroma var ancak bunların içerisinde gramında 6.8 miligram kumarin bulunuyor" diye konuştu.