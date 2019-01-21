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Tarçını aşırı tüketmek birtakım sağlık problemlerine yol açar! İşte tarçının faydaları ve zararları...

Tarçın kış aylarının vazgeçilmezidir. Ancak tarçının aşırı kullanılması birtakım sağlık problemlerini de beraberinde getirir. Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada tarçın tüketimi hakkında hayati önem taşıyan uyarılarda bulundu. İşte tarçının faydaları ve zararları...

21 Ocak 2019 Pazartesi, 22:52:04 Güncelleme: 23:02:25
Tarçını aşırı tüketmek birtakım sağlık problemlerine yol açar! İşte tarçının faydaları ve zararları...

Prof. Dr. Erdem Yeşilada, tatlılarda ve içeceklerde kullanılan tarçının aşırı tüketimi konusunda uyarılarda bulundu. Piyasada son zamanlarda kalitesi düşük ve ucuz tarçınların kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Erdem Yeşilada, "Normalde 'seylan' tarçını elde edilirken kabukları çıkarılıyor ve çıkarıldıktan sonra kurumaya bırakılıyor.

Tarçını aşırı tüketmek birtakım sağlık problemlerine yol açar! İşte tarçının faydaları ve zararları...

Kuruduktan sonra içteki ince kısım çıkarılıyor. İşte buradaki kumarin miktarı çok az. Ancak, şu an piyasada bulunan tarçınlar, Endonezya veya Vietnam'dan geliyor. Bu tarçınlarda dıştaki ağacın mantar tabakasını kazımışlar, içteki kısmı çıkarmışlar ve dolayısıyla odun kısmı kalmış. Odun kıvrılmıyor. Bunda da aroma var ancak bunların içerisinde gramında 6.8 miligram kumarin bulunuyor" diye konuştu.

Tarçını aşırı tüketmek birtakım sağlık problemlerine yol açar! İşte tarçının faydaları ve zararları...

Eskiden sofralarda 'seylan' tarçını kullanıldığını kaydeden Yeşilada, "İç içe geçmiş ince dokusu ile taşıdığı az miktarda 'öjenol' ile o güzel koku ve aroma ortaya çıkıyor. Tarçın denildiğinde aklımıza ilk bu geliyor.

Tarçını aşırı tüketmek birtakım sağlık problemlerine yol açar! İşte tarçının faydaları ve zararları...

Bu tarçının fiyatı da çok yüksek. Türkiye eskiden bunu kullanıyordu. Seylan tarçınının gramında 0,1 miligram kumarin var. O yüzden bu sağlık açısından risk oluşturmuyor. Çocuk ve yetişkinler başta olmak üzere herkes tatlılarına, içeceklerine rahatça ilave edebilir" ifadelerini kullandı.

Tarçını aşırı tüketmek birtakım sağlık problemlerine yol açar! İşte tarçının faydaları ve zararları...

"70 KİLO İNSAN 7 MİLİGRAM KUMARİN TÜKETEBİLİR"

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) verilerine göre; 70 kiloluk bir insanın alabileceği en fazla kumarin miktarının 7 miligram olarak belirlendiğini hatırlatan Yeşilada, "Dolayısıyla gündelik aldığımız bu tarçınlar son derece risk içeriyor.

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