SON DAKİKA! Terapist tavsiyeli aldatma: Eşini aynı okulda çalıştığı müdürle bastı! İşte ihanetin ayrıntıları...
Son dakika haberleri... Bu aldatma hikayesi deyim yerindeyse "terapist tavsiyesiyle aldatma". Bir çift evliliklerinde sorun yaşadıkları için terapiste gitti. Terapist "evleri ayırın" dedi. Eşinin evine giden kadın, kocasını aynı okulda açlaıştığı kadın müdürle bastı. Çift sonuçta boşandı. Milli Eğitim soruşturma başlattı. İşte terapistle başlayan aldatma davasıyla biten akılalmaz olaylar zincirine ilişkin çarpıcı son dakika detayları...
Mersin'de evliliklerinde sorun yaşayan öğretmen çift, gittikleri aile terapistinin 'evleri ayırın' demesi üzerine farklı evlerde yaşamaya başladı. Öğretmen kadın, geçen ay kızıyla ilgili sorunları konuşmak için eşinin yaşadığı eve gittiğinde, eşi ve aynı okulda görevli okul müdüresini birlikte yakaladı.
OKUL MÜDÜRÜYLE BASTI!
Hayatının şokunu yaşayan kadın, okul müdürü kadından şikâyetçi oldu; eşine karşı da zina suçlamasıyla davası açtı. Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.
TERAPİST AYRI YAŞAMALARINI ÖNERMİŞTİ!
Toroslar ilçesinde bir ilkokulda öğretmenlik yapan Leyla A.(39) aynı okulda öğretmen olan eşi Abdulgani A. (39) ile evliliğinde sorunlar yaşayınca çift aile terapistine gitti. 9 ve 11 yaşındaki iki çocukları olan çift, terapistin de önerisi ile bir süre ayrı evlerde yaşamaya karar verdi.
SON DAKİKA HABERLERİ... MÜDÜRLE İÇERİ GİRERKEN GÖRDÜ! ÖĞRETMEN ARKADAŞLARINI ALIP GİTTİ
Çocuklar anneleri Leyla A. ile kalırken, Abdulgani A. birkaç sokak ötedeki başka bir evde yaşamaya başladı. Geçen 6 Ekim gecesi Leyla A., kızlarının yaşadığı sorunları konuşmak için eşinin evine gitti. Leyla A. saat 23.00 sıralarında araçtan inip, eve doğru yöneldiği anda, görev yaptığı okulun müdürü Deniz B.'nin (40), Abdulgani A.'nin yaşadığı eve girdiğini gördü. Leyla A., duruma tanık olmaları için bulunduğu yere, biri öğretmen 3 arkadaşını daha çağırdı. Leyla A., eşinin kapı ziline uzun süre bastı. Ancak kapıyı açan olmadı.
Leyla A. ve arkadaşları daha sonra evden ayrıldı. Sonrasında Leyla A, Deniz B.'ye mesaj atarak, "Gecenin 11'inde, 15 senelik kocamla bastım seni. Utanacak yüzün bile yok. Kadınlığından, anneliğinden utan" diyerek tepki gösterdi. Deniz B. ise "Ben utanılacak bir şey yapmadım" diyerek olayın kendisi ile ilgisinin olmadığını belirtti.
MİLLİ EĞİTİM SORUŞTURMA BAŞLATTI
Deniz B., okulunda görevli Leyla A.'nın kendisine hakaret ettiğini ve iftira attığını öne sürerek şikâyetçi oldu. Olayın ardından öğretmen çift anlaşmalı boşandı ve çocukların velayeti anneye verildi. Ancak Abdulgani A., anlaşma maddelerinin aleyhine olduğunu öne sürerek karara itiraz etti. Bu kez, Leyla A., eşine karşı 'zina' suçlaması ile dava açtı. Leyla A., hem eşi hem okul müdürü kadın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Leyla A.'nın "Yasak aşk soruşturulsun" dediği olay ile ilgili Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.