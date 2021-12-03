SON DAKİKA! Terapist tavsiyeli aldatma: Eşini aynı okulda çalıştığı müdürle bastı! İşte ihanetin ayrıntıları...

MİLLİ EĞİTİM SORUŞTURMA BAŞLATTI

Deniz B., okulunda görevli Leyla A.'nın kendisine hakaret ettiğini ve iftira attığını öne sürerek şikâyetçi oldu. Olayın ardından öğretmen çift anlaşmalı boşandı ve çocukların velayeti anneye verildi. Ancak Abdulgani A., anlaşma maddelerinin aleyhine olduğunu öne sürerek karara itiraz etti. Bu kez, Leyla A., eşine karşı 'zina' suçlaması ile dava açtı. Leyla A., hem eşi hem okul müdürü kadın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Leyla A.'nın "Yasak aşk soruşturulsun" dediği olay ile ilgili Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.