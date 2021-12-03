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SON DAKİKA: Cinayet anı kamerada: Av tüfeğiyle ateş etti! İşte dehşet anları...

Son dakika haberleri... Burdur'un Bucak ilçesinde 2 çocuk annesi Hatice Işık'ı (28) çalıştığı şarküteride, kocasının yanında av tüfeğiyle öldüren Ramazan Topay (30), duruşmada "Korksun diye ateş etmek istedim. O panikle Hatice'ye rasgeldi. Amacım öldürmek değildi" dedi. Topay'ın Işık'ı öldürdüğü anlar ortaya çıktı. İşte av tüfeğiyle işlenen cinayetin görüntüsü...

DHA
03.12.2021 12:50 - Son Güncelleme: 03.12.2021 13:39
SON DAKİKA: Cinayet anı kamerada: Av tüfeğiyle ateş etti! İşte dehşet anları...

Bucak'ta 28 Nisan'da 2 çocuk annesi Hatice Işık'ı çalıştığı iş yerinde, kocasının yanında av tüfeğiyle öldüren Ramazan Topay'ın yargılanmasına başlandı.

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SON DAKİKA: Cinayet anı kamerada: Av tüfeğiyle ateş etti! İşte dehşet anları...

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya sanık Ramazan Topay, tutuklu bulunduğu Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBiS aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları ile Hatice Işık'ın babası Bayram, annesi Nazife Varkal ve eşi Mehmet Işık salonda hazır bulundu.

SON DAKİKA: Cinayet anı kamerada: Av tüfeğiyle ateş etti! İşte dehşet anları...

"KORKSUN DİYE ATEŞ ETTİM, HATİCE'YE RASTGELDİ"
Hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Ramazan Topay, Hatice Işık ile bir dönem arkadaşlığı olduğunu öne sürerek, "Olay günü bilmediğim bir numaradan beni aradılar. Demir doğramacı olduğum için demir doğrama işi yaptıracaklarını söylediler.

SON DAKİKA: Cinayet anı kamerada: Av tüfeğiyle ateş etti! İşte dehşet anları...

Çağırdıkları yere gidince Hatice'nin akrabası olduğunu söyleyen kişiler tarafından tehdit edildim. Benim ve ailemin bu işten zarar göreceğini söylediler. WhatsApp üzerinden Hatice'yi arayıp 'Senin amacın ne, neden benim üzerime adam salıp tehdit ettiriyorsun, sana maddi manevi yardım ettim' dedim.

SON DAKİKA: Cinayet anı kamerada: Av tüfeğiyle ateş etti! İşte dehşet anları...

Bana hakaret etti. Arabamda bulunan silahla iş yerine gittim, 'Çıkın dışarı' diye bağırdım. 'Hatice ile konuşacağım' dedim. O esnada, 'korksun' diye ateş etmek istedim. O panikle Hatice'ye rastgeldi. Onu yerde görünce korku ve panikle olay yerinden uzaklaştım. Amacım öldürmek değildi" dedi.

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