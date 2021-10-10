Tam tamına 30 metre! Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness’e aday

'ÇAY BARDAĞI BİNASIYLA ÇAYIMIZI SİMGELEDİK'



Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, çay bardağı binasıyla kentin sembolü olan çayı simgelediklerini belirterek 'Çay Çarşısı'nın turizme değer katacağını söyledi. Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurduklarını ifade eden Erdoğan, "Yıl sonuna doğru Guinness'ten kontrol için gelecekler. Biz onlara yapının genel durumundan bahsedeceğiz. Bunu başarabilirsek, Rize'den bir yapının da Guinness Rekorlar Kitabı içerisine girmesi bizim için de gurur kaynağı olacaktır. Nisan-Mayıs aylarında netleşmiş olur" ifadelerini kullandı.