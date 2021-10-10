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Polis bile şoke oldu! Las Vegas değil Kağıthane! Daireden öyle şeyler çıktı ki…

İstanbul Kağıthane'de yapılan operasyonda karşılaşılan görüntü şoke etti. Bir binaya yapılan operasyonda Las Vegas casinolarını aratmayacak kumar aletleri çıktı. Dairede inceleme yapan ekipler 4 adet "Golden Poker Masası" olarak tabir edilen masa ve bir adet rulet masası ve rulet makinası ele geçirdi.

10.10.2021 10:46 - Son Güncelleme: 10.10.2021 10:46
Polis bile şoke oldu! Las Vegas değil Kağıthane! Daireden öyle şeyler çıktı ki…

Kağıthane'de bir binada kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, baskın düzenledikleri adreste casinoda kullanılan kumar aletleri ele geçirdi.

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Polis bile şoke oldu! Las Vegas değil Kağıthane! Daireden öyle şeyler çıktı ki…

Las Vegas'taki casinoları andıran daireye yapılan baskında iki kişi gözaltına alınırken, daire ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Polis bile şoke oldu! Las Vegas değil Kağıthane! Daireden öyle şeyler çıktı ki…

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, önceki hafta Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında vatandaşın ihbarı üzerine Kağıthane Yeşilce Mahallesi'ndeki caddeye gelerek binaya giren çıkan kişileri takibe aldı.

Polis bile şoke oldu! Las Vegas değil Kağıthane! Daireden öyle şeyler çıktı ki…

Bina girişine gelen ekipler, uzaktan kumanda ile çalışan kepengin olduğunu görmesi üzerine dikkatli bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.

Polis bile şoke oldu! Las Vegas değil Kağıthane! Daireden öyle şeyler çıktı ki…

MÜŞTERİ SANDILAR POLİS ÇIKTI, NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDILAR
Kağıthane Asayiş Büro Amirliğinde görevli iki polis, sivil kıyafet giyerek binanın girişine gelip kapıyı çaldı. Kumar oynayacak gibi gelen polisler, kapının açılması üzerine binaya girerek ikinci kata çıktı.

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