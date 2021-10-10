Erken başlayan göç görüntülendi! Ot kalmadı binlerce koyun 15 günlük yolculuğa çıktı
Van'ın kırsalında yaşayanlar ilkbaharda 2 bin 700 rakımlı Morgedik yaylalarına çıkıp 5 ay boyunca hayvanlarını otlatıyor. Bu sene kuraklık nedeniyle dönüş yolculuğu ise erken başladı. Besiciler bölgede ot kalmadığını belirtirken binlerce koyunun 15 gün sürecek göç yolculuğu kameralara yansıdı. İşte çay-kahve eşliğinde keyifle bakacağını fotoğraflar...
10.10.2021 09:48
- Son Güncelleme: 10.10.2021 09:56
Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak gibi illerden ilkbahar mevsiminde Van'ın Erciş, Gürpınar, Çatak, Gevaş ve Başkale ilçeleriyle Hakkari'nin yüksek rakımlı yaylalarına gelerek yaz ayları boyunca burada konaklayan, bu sürede de yağ, yoğurt ve peynirlerini hazırlayan göçerler, yüksek kesimlerde havaların soğumaya başladığı eylül ayının ortalarından itibaren dönüş yolculuğuna başlıyor.