Vav TV İzle
Haberler Yaşam Erken başlayan göç görüntülendi! Ot kalmadı binlerce koyun 15 günlük yolculuğa çıktı

Erken başlayan göç görüntülendi! Ot kalmadı binlerce koyun 15 günlük yolculuğa çıktı

Van'ın kırsalında yaşayanlar ilkbaharda 2 bin 700 rakımlı Morgedik yaylalarına çıkıp 5 ay boyunca hayvanlarını otlatıyor. Bu sene kuraklık nedeniyle dönüş yolculuğu ise erken başladı. Besiciler bölgede ot kalmadığını belirtirken binlerce koyunun 15 gün sürecek göç yolculuğu kameralara yansıdı. İşte çay-kahve eşliğinde keyifle bakacağını fotoğraflar...

AJANSLAR
10.10.2021 09:48 - Son Güncelleme: 10.10.2021 09:56
Erken başlayan göç görüntülendi! Ot kalmadı binlerce koyun 15 günlük yolculuğa çıktı

Van'ın kırsal mahallerinde yaşayan ve ilkbahar aylarında 2 bin 700 rakımlı Morgedik yaylalarına çıkıp 5 ay boyunca hayvanlarının yiyecek ihtiyacını, sağdıkları sütle de kendi kışlık yiyeceklerini hazırlayan besicilerin dönüş yolculuğu başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Erken başlayan göç görüntülendi! Ot kalmadı binlerce koyun 15 günlük yolculuğa çıktı

15 gün süren yolculuğa başlayan Erdal Bayramhan, havaların erken soğuması ve bu yıl etkili olan kuraklık yüzünden bölgede ot kalmadığını bu yüzden yayladan erken ayrıldıklarını söyledi.

Erken başlayan göç görüntülendi! Ot kalmadı binlerce koyun 15 günlük yolculuğa çıktı

Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak gibi illerden ilkbahar mevsiminde Van'ın Erciş, Gürpınar, Çatak, Gevaş ve Başkale ilçeleriyle Hakkari'nin yüksek rakımlı yaylalarına gelerek yaz ayları boyunca burada konaklayan, bu sürede de yağ, yoğurt ve peynirlerini hazırlayan göçerler, yüksek kesimlerde havaların soğumaya başladığı eylül ayının ortalarından itibaren dönüş yolculuğuna başlıyor.

Erken başlayan göç görüntülendi! Ot kalmadı binlerce koyun 15 günlük yolculuğa çıktı

Ancak bölgede yaşayan ve göçerlerin aksine her yıl dönüş için ekim ayının sonunu bekleyen besiciler de bu sene erken dönüş yapıyor.

Erken başlayan göç görüntülendi! Ot kalmadı binlerce koyun 15 günlük yolculuğa çıktı

600 koyunuyla Van'ın Erciş ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Morgedik yaylalarında yaz aylarını geçiren Erdal Bayramhan, havaların erken soğuması ve bu yıl etkili olan kuraklık yüzünden ot kalmadığını, bundan dolayı da bölgeden erken ayrıldıklarını söyledi.

SON DAKİKA