WhatsApp mesajına sevgilisinin babasından öyle bir cevap geldi ki! Sosyal medya yıkıldı

WhatsApp mesajına sevgilisinin babasından öyle bir cevap geldi ki... Sosyal medya yıkıldı! Dünya genelinde milyardan fazla kullanıcısı olan Whatsapp'ta bazen yapılan konuşmalar sosyal medyaya yansıyor. Whatsapp mesajlarında ortaya çıkan diyaloglar gülme krizine sokabiliyor. Bir gencin WhatsApp mesajına kız arkadaşının babası cevap verdi ve olanlar oldu. İşte sizler için derlediğimiz komik whatsapp mesajları...

17.05.2021 16:24 - Son Güncelleme: 17.05.2021 16:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





