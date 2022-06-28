Tam bir suç makinesi! Çocuk cinayetinin şüphelisi bazanın içinde yakalandı
Iğdır'da çocuk cinayeti ve 38 farklı suçtan aranan zanlı köydeki evine operasyon düzenleyen ekipler tarafından bir odada bazaya girerek saklanmaya çalışırken yakalandı. Suç makinesi cezaevine gönderildi.
28.06.2022 16:19 - Son Güncelleme: 28.06.2022 16:19
Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "çocuğu kasten öldürmek" ve 38 farklı suçtan aranan S.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyündeki evine operasyon düzenleyen ekipler, bir odada bazaya girerek saklanmaya çalışan S.D'yi yakalayarak gözaltına aldı.