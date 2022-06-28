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Tam bir suç makinesi! Çocuk cinayetinin şüphelisi bazanın içinde yakalandı

Iğdır'da çocuk cinayeti ve 38 farklı suçtan aranan zanlı köydeki evine operasyon düzenleyen ekipler tarafından bir odada bazaya girerek saklanmaya çalışırken yakalandı. Suç makinesi cezaevine gönderildi.

28.06.2022 16:19 - Son Güncelleme: 28.06.2022 16:19
Tam bir suç makinesi! Çocuk cinayetinin şüphelisi bazanın içinde yakalandı

Iğdır'da çocuk cinayeti ve 38 farklı suçtan aranan kişi, yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Tam bir suç makinesi! Çocuk cinayetinin şüphelisi bazanın içinde yakalandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "çocuğu kasten öldürmek" ve 38 farklı suçtan aranan S.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Tam bir suç makinesi! Çocuk cinayetinin şüphelisi bazanın içinde yakalandı

Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyündeki evine operasyon düzenleyen ekipler, bir odada bazaya girerek saklanmaya çalışan S.D'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Tam bir suç makinesi! Çocuk cinayetinin şüphelisi bazanın içinde yakalandı

Ayrıca S.D'nin evinin bahçesinde, 2018 yılında çalındığı belirlenen bir motosiklet ele geçirildi.

Tam bir suç makinesi! Çocuk cinayetinin şüphelisi bazanın içinde yakalandı

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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