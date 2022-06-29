SON DAKİKA: Komedi filmi gibi ama gerçek! G.Saraylı girdiği komadan F.Bahçeli çıktı
Son dakika haberleri... İstanbul'da 15 yıl önce beyin kanaması geçiren Engin Akkaya, komada kaldığı 33 günün ardından hayata bambaşka biri olarak geri döndü. Fanatik Cimbomlu olarak girdiği komadan sarı lacivert sevdalısı olarak uyanan 23 yıllık kütüphaneci Akkaya'nın yaşadıkları bununla da kalmadı.
29.06.2022 09:02 - Son Güncelleme: 29.06.2022 09:20
23 yıldır kesintisiz şekilde Koç Üniversitesi'nde kütüphaneci olarak görev yapan Engin Akkaya(45), bundan tam 15 yıl önce takvim yaprakları 14 Temmuz 2007'yi gösterdiğinde beyin kanaması geçirdi. Sabah başını yastıktan kaldırdıktan kısa bir süre sonra ense ve başında bir anda başlayan dayanılmaz ağrılar nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı, tam 33 gün komada ölüm-kalım savaşı verdi. Uyandığında ise bambaşka biriydi.
DURDUK YERE BEYİN KANAMASI GEÇİRDİM
Beyin kanaması geçirdiği sabahı anlatan Engin Akkaya "23 Yıl kesintisiz şekilde Koç Üniversitesi'nde çalışıyorum. O gün de işbaşı yapmak için kalktım. Sabah 6.30 sıralarıydı, ensemden ve başımdan inanılmaz bir ağrı vurmaya başladı.