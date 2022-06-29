SON DAKİKA: Komedi filmi gibi ama gerçek! G.Saraylı girdiği komadan F.Bahçeli çıktı

Yaşadığı rahatsızlık sadece sevdalısı olduğu takımını da değiştirmedi, Akkaya 15 yıl önce taburcu olduğu o günden beridir bir daha ne gülebildi ne de ağlayabildi... Bu da yetmedi iki gözü her şeyi çift görmeye başladı. Akkaya tamamıyla değişen hayatını Sabah'a anlattı.