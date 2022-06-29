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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Komedi filmi gibi ama gerçek! G.Saraylı girdiği komadan F.Bahçeli çıktı

SON DAKİKA: Komedi filmi gibi ama gerçek! G.Saraylı girdiği komadan F.Bahçeli çıktı

Son dakika haberleri... İstanbul'da 15 yıl önce beyin kanaması geçiren Engin Akkaya, komada kaldığı 33 günün ardından hayata bambaşka biri olarak geri döndü. Fanatik Cimbomlu olarak girdiği komadan sarı lacivert sevdalısı olarak uyanan 23 yıllık kütüphaneci Akkaya'nın yaşadıkları bununla da kalmadı.

29.06.2022 09:02 - Son Güncelleme: 29.06.2022 09:20
SON DAKİKA: Komedi filmi gibi ama gerçek! G.Saraylı girdiği komadan F.Bahçeli çıktı

23 yıldır kesintisiz şekilde Koç Üniversitesi'nde kütüphaneci olarak görev yapan Engin Akkaya(45), bundan tam 15 yıl önce takvim yaprakları 14 Temmuz 2007'yi gösterdiğinde beyin kanaması geçirdi. Sabah başını yastıktan kaldırdıktan kısa bir süre sonra ense ve başında bir anda başlayan dayanılmaz ağrılar nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı, tam 33 gün komada ölüm-kalım savaşı verdi. Uyandığında ise bambaşka biriydi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Komedi filmi gibi ama gerçek! G.Saraylı girdiği komadan F.Bahçeli çıktı

CİMBOMLU GİRDİĞİ KOMADAN FENERLİ ÇIKTI
Komadan önce koyu bir Galatasaray taraftarı olan Akkaya 33 günlük uykunun ardından kendisini sarının yanına da kırmızı yerine laciverti yakıştıran biri olarak buldu.

SON DAKİKA: Komedi filmi gibi ama gerçek! G.Saraylı girdiği komadan F.Bahçeli çıktı

Yaşadığı rahatsızlık sadece sevdalısı olduğu takımını da değiştirmedi, Akkaya 15 yıl önce taburcu olduğu o günden beridir bir daha ne gülebildi ne de ağlayabildi... Bu da yetmedi iki gözü her şeyi çift görmeye başladı. Akkaya tamamıyla değişen hayatını Sabah'a anlattı.

SON DAKİKA: Komedi filmi gibi ama gerçek! G.Saraylı girdiği komadan F.Bahçeli çıktı

DURDUK YERE BEYİN KANAMASI GEÇİRDİM
Beyin kanaması geçirdiği sabahı anlatan Engin Akkaya "23 Yıl kesintisiz şekilde Koç Üniversitesi'nde çalışıyorum. O gün de işbaşı yapmak için kalktım. Sabah 6.30 sıralarıydı, ensemden ve başımdan inanılmaz bir ağrı vurmaya başladı.

SON DAKİKA: Komedi filmi gibi ama gerçek! G.Saraylı girdiği komadan F.Bahçeli çıktı

En son ambulansta olduğumu hatırlıyorum, 33 günlük komadan sonra kendimi hastane odasında buldum. Durduk yere beyin kanaması geçirdim. Doktorlarım Şahin Ünal ve başhekim Erdal Aksoy hayatta olmamın mucize olduğunu söyledi" dedi.

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