Avcılar sahilinde ceset bulundu! Kimliği tespit edildi: 25 yaşında kadın Ebru Yaşar...
İstanbul Avcılar sahilinde kadın cesedi bulundu. Ceset incelemelerin ardından morga götürüldü. Ekipler yaptığı incelemede cesedin 25 yaşındaki Ebru Yaşar'a ait olduğu belirledi.
28.06.2022 16:13 - Son Güncelleme: 28.06.2022 16:14
Denizköşler Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Denizköşk Davet Salonu'nun arkasındaki sahilde yürüyenler kayalıkların önünde ceset görünce güvenlik görevlilerini haber verdi.