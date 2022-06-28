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Haberler Yaşam Avcılar sahilinde ceset bulundu! Kimliği tespit edildi: 25 yaşında kadın Ebru Yaşar...

Avcılar sahilinde ceset bulundu! Kimliği tespit edildi: 25 yaşında kadın Ebru Yaşar...

İstanbul Avcılar sahilinde kadın cesedi bulundu. Ceset incelemelerin ardından morga götürüldü. Ekipler yaptığı incelemede cesedin 25 yaşındaki Ebru Yaşar'a ait olduğu belirledi.

DHA
28.06.2022 16:13 - Son Güncelleme: 28.06.2022 16:14
Avcılar sahilinde ceset bulundu! Kimliği tespit edildi: 25 yaşında kadın Ebru Yaşar...

Denizköşler Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Denizköşk Davet Salonu'nun arkasındaki sahilde yürüyenler kayalıkların önünde ceset görünce güvenlik görevlilerini haber verdi.

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Avcılar sahilinde ceset bulundu! Kimliği tespit edildi: 25 yaşında kadın Ebru Yaşar...

Görevliler de polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Avcılar sahilinde ceset bulundu! Kimliği tespit edildi: 25 yaşında kadın Ebru Yaşar...

Ekipler yaptığı incelemede cesedin 25 yaşındaki Ebru Yaşar'a ait olduğu belirledi.

Avcılar sahilinde ceset bulundu! Kimliği tespit edildi: 25 yaşında kadın Ebru Yaşar...

Olay yeri incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Avcılar sahilinde ceset bulundu! Kimliği tespit edildi: 25 yaşında kadın Ebru Yaşar...

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Avcılar sahilinde ceset bulundu! Kimliği tespit edildi: 25 yaşında kadın Ebru Yaşar...
Avcılar sahilinde ceset bulundu! Kimliği tespit edildi: 25 yaşında kadın Ebru Yaşar...
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