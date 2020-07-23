Tam 9 ton metal yedi! Bu kadarına da pes doğrusu
Dünyada eşine az rastlanır hastalıklara sahip olan insanların görüntüleri görenler, gözlerine inanamıyor. İnternette milyonlarca kez tıklanan o görüntüleri görünce halinize binlerce kez şükredeceksiniz. İlginç insanların yaptıkları ve söyledikleri herkesi hayretlere düşürüyor. İşte dünyanın dört bi tarafından görüntülenen o ilginç insanlar...
23.07.2020 08:05
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Biz mi normaliz yoksa onlar mı? Dünyanın birbirinden garip insanları gerek fiziksel özellikleri, gerek tavıları ile tüm dünyayı hayrete düşürüyor. İşte dünyanın en ilginç insanları.
Ella Harper olarak da bilinen "Deve Girl" Ella, bacakları geriye eğik olarak doğdu.Ella, 1870 ile 1921 arasında yaşadı.
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