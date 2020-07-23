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Tam 9 ton metal yedi! Bu kadarına da pes doğrusu

Dünyada eşine az rastlanır hastalıklara sahip olan insanların görüntüleri görenler, gözlerine inanamıyor. İnternette milyonlarca kez tıklanan o görüntüleri görünce halinize binlerce kez şükredeceksiniz. İlginç insanların yaptıkları ve söyledikleri herkesi hayretlere düşürüyor. İşte dünyanın dört bi tarafından görüntülenen o ilginç insanlar...

23.07.2020 08:05 - Son Güncelleme:
Tam 9 ton metal yedi! Bu kadarına da pes doğrusu

Biz mi normaliz yoksa onlar mı? Dünyanın birbirinden garip insanları gerek fiziksel özellikleri, gerek tavıları ile tüm dünyayı hayrete düşürüyor. İşte dünyanın en ilginç insanları.

Ella Harper olarak da bilinen "Deve Girl" Ella, bacakları geriye eğik olarak doğdu.Ella, 1870 ile 1921 arasında yaşadı.

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Tam 9 ton metal yedi! Bu kadarına da pes doğrusu

Ella, hayatı boyunca bir haftada 200 dolar kazandığı bir sirkte çalıştı.

Tam 9 ton metal yedi! Bu kadarına da pes doğrusu
Tam 9 ton metal yedi! Bu kadarına da pes doğrusu

Fannie Mills, olarak da bilinen "Ohio Big Foot Girl."

Tam 9 ton metal yedi! Bu kadarına da pes doğrusu

Fannie, ayakları anormal büyümeye neden olan Milroy Hastalığı olarak bilinen bir durumu vardı.

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