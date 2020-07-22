Bu kelimeler çoğu kişiyi yanılttı! İşte en çok yazım yanlışı yapılan o kelimeler
Resmi yazışmalarda sıklıkla yapılan kelime hataları neler? Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yapılan düzenleme 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek. Yenilen resmi yazışma kuralları çerçevesinde, sıklıkla yapılan hatalar paylaşıldı. İşte en çok yazım yanlışı yapılan 105 kelime...
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından resmi yazışmalarda sıklıkla yanlış yazılan 105 kelime açıklandı. Bilindiği üzere Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yapılan düzenlemeyle, resmi yazışmalarda elektronik ortam kullanımı esas unsur haline getirildi. Yeni düzenleme 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Peki, resmi yazışmalarda sıklıkla yapılan kelime hataları neler? İşte en çok yazım yanlışı olan kelimeler...