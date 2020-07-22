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Bu kelimeler çoğu kişiyi yanılttı! İşte en çok yazım yanlışı yapılan o kelimeler

Resmi yazışmalarda sıklıkla yapılan kelime hataları neler? Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yapılan düzenleme 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek. Yenilen resmi yazışma kuralları çerçevesinde, sıklıkla yapılan hatalar paylaşıldı. İşte en çok yazım yanlışı yapılan 105 kelime...

22.07.2020 23:06 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





