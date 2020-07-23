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Bu bilgiye çok şaşıracaksınız! Limonu mikrodalgada 20 saniye ısıtırsanız...
Bu bilgiye çok şaşıracaksınız! Limonu mikrodalgada 20 saniye ısıtırsanız...
Bu bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak. Gün içinde pek çok işle ilgilenirken zamandan tasarruf yapmak da önem taşıyor. Özellikle çalışanlar, ev ve mutfak işlerini daha kısa sürede bitirebilecek pratik bilgileri merak ediyor. Mesela limonu hiç mikrodalgada ısıtmayı denediniz mi? Sonuçları inanılmaz. İşte günlük hayatı kolaylaştıracak yöntemler...
23.07.2020 21:44
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İşte gündelik hayatı kolaylaştıracak en pratik çözümler...
Domateslerin çabuk çürümesini önlemek için koparılan kısımlarının aşağıda kalması gerekir. Bu sayede domatesin koparıldığı yerden nem ve hava girişi engellenmiş olur. Ayrıca domatesler oda sıcaklığında buzdolabında olduğundan daha uzun süre dayanır.
Açılmayan kavanoz kapağını sıcak suyun altına tutarsanız metal genleşir ve kavanozu kolayca açabilirsiniz.
Tencerenin başında beklemek istemediğiniz zamanlarda taşmasını önlemek için tahta bir kaşığı tencerenin üzerine yatay şekilde yerleştirebilirsiniz.
Yeşil bir muzu sarıya veya çok sert bir şeftaliyi biraz daha yumuşak hale getirmek için tek ihtiyacınız kağıt bir torba. Meyveler kağıt torba içerisinde saklandığında içeriğindeki etilen gazı ile tepkimeye girer ve daha hızlı olgunlaşır.