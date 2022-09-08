Tam 67 yıldır yıkanmıyor ölü hayvanları yiyor! Dünya Amoo Hadji’yi konuşuyor nedeni ise ağızları açık bırakıyor! Meğer...
Belki ilk duyduğunuz da aklınıza bir film senaryosu gibi gelebilir ama İran'da yaşayan Amoo Hadji'nin durumu gerçek... 67 yıldır yıkanmayan Hadji, karnını ölü hayvanları yiyerek doyuruyor. Banyonun yanı sıra su ve sabunla hiçbir şekilde ilişki kurmuyor, traş olmuyor. Tabi herkes Amoo Hadji'nin neden bu durumda olduğunu da merak etmeden duramıyor. İşte hijyene pek önem vermeyen Hadji'nin hayatından kareler...
08.09.2022 11:13 - Son Güncelleme: 08.09.2022 11:38
Dünyanın konuştuğu adam Amoo Hadji, herkesi şaşırtacak cinsten bir rekora sahip. İran'nın Farashband bölgesinde yaşayan Hadji, tam 67 yıldır yıkanmıyor, su ve sabunla hiçbir şekilde ilkişki kurmuyor.
İran'ın Farashband bölgesindeki bir köyde yaşayan 85 yaşındaki Amoo Hadji dudak uçuklatacak cinsten bir özelliğe sahip.