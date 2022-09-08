Ne tepki umrunda ne de görgü kuralları! 'İnsanlar rahatsız olur mu' demedi pantolonu indirdi! Otobüste öyle bir şey yaptı ki
Toplu taşıma araçlarına gönül rahatlığıyla biniyoruz ama siz siz olun artık daha dikkatli olun. Hiç kimsenin beraber yolculuk yapmak istemeyeceği küçük nezaket kurallarını görmezden gelen yolculara karşı can sıkıcı ve iğrenç kabul edilebilecek davranışlarını gösteren fotoğrafların paylaşıldığı bir sosyal medya platformu oluşturuldu. İşte görgü kurallarının dışında olan o görüntüler.
08.09.2022 11:57 - Son Güncelleme: 08.09.2022 11:57
Bazı insanlar toplum içinde nasıl hareket etmesi gerektiğini bilmiyor. İşte sosyal medyada viral olan o görüntüler.