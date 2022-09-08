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İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü! Tarkan'ın konser vereceği sahne çöktü! Dehşet gün aydınlanınca açığa çıktı

İzmir'in 100. kurtuluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilecek Tarkan konseri öncesi hazırlıklar devam ederken, konser için kurulan dev platform dün akşam saatlerinde çöktü. Olayda 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler gece boyu enkazda inceleme çalışmaları yaparken, olayın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Dev platformun enkazını kaldırma çalışmaları başladı.

08.09.2022 10:02 - Son Güncelleme: 08.09.2022 10:27
İzmir’de facianın eşiğinden dönüldü! Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü! Dehşet gün aydınlanınca açığa çıktı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde sanatçı Tarkan'ın vereceği konser öncesi hazırlanan dev platformun çökmesinin ardından, ekiplerce gece boyunca incelemeler gerçekleştirildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İzmir’de facianın eşiğinden dönüldü! Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü! Dehşet gün aydınlanınca açığa çıktı

Gün içinde yapılacak son incelemelerin tamamlanmasının ardından platform enkazını kaldırmak için çalışmaların başlatılması bekleniyor.

İzmir’de facianın eşiğinden dönüldü! Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü! Dehşet gün aydınlanınca açığa çıktı

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül tarihinde Konak Cumhuriyet Meydanı yakını Kordonboyu'nda ünlü sanatçı Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı büyük bir gürültüyle çöktü.

İzmir'de Tarkan konseri öncesi sahne çöktü | Video

İzmir’de facianın eşiğinden dönüldü! Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü! Dehşet gün aydınlanınca açığa çıktı

Facianın eşiğinden dönülen olayın ardından adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

İzmir’de facianın eşiğinden dönüldü! Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü! Dehşet gün aydınlanınca açığa çıktı

DEV PLATFORMUN ENKAZINI KALDIRMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANILACAK
Platformu kuran ekip, bölgeye getirilen merdivenli itfaiye aracı vasıtasıyla platformun üzerine çıkarak incelemelerde bulundu.

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