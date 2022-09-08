İzmir’de facianın eşiğinden dönüldü! Tarkan’ın konser vereceği sahne çöktü! Dehşet gün aydınlanınca açığa çıktı

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül tarihinde Konak Cumhuriyet Meydanı yakını Kordonboyu'nda ünlü sanatçı Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı büyük bir gürültüyle çöktü.

İzmir'de Tarkan konseri öncesi sahne çöktü | Video