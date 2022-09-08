İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü! Tarkan'ın konser vereceği sahne çöktü! Dehşet gün aydınlanınca açığa çıktı
İzmir'in 100. kurtuluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilecek Tarkan konseri öncesi hazırlıklar devam ederken, konser için kurulan dev platform dün akşam saatlerinde çöktü. Olayda 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler gece boyu enkazda inceleme çalışmaları yaparken, olayın boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı. Dev platformun enkazını kaldırma çalışmaları başladı.
08.09.2022 10:02 - Son Güncelleme: 08.09.2022 10:27
İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül tarihinde Konak Cumhuriyet Meydanı yakını Kordonboyu'nda ünlü sanatçı Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan sahnedeki dev platform dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı büyük bir gürültüyle çöktü.