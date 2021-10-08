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Tam 2200 yıl öncesine ait! İlk kez gün yüzüne çıkarıldı! Epiphaneia Antik Kenti'nde dikkat çeken keşif

Hatay Erzin'de milattan önce 2. yüzyılda kurulan Epiphaneia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarından eski bir tapınağın temeli ve üç koridorlu bir kilise bulundu.

08.10.2021 15:13 - Son Güncelleme: 08.10.2021 15:13
Tam 2200 yıl öncesine ait! İlk kez gün yüzüne çıkarıldı! Epiphaneia Antik Kenti’nde dikkat çeken keşif

Hatay'ın Erzin ilçesindeki MÖ 2. yüzyılda kurulan Epiphaneia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında eski bir tapınağın temel ve mimari blokları üzerine MS 5. yüzyıl başlarında yapıldığı değerlendirilen üç koridorlu kilise bulundu.

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Tam 2200 yıl öncesine ait! İlk kez gün yüzüne çıkarıldı! Epiphaneia Antik Kenti’nde dikkat çeken keşif

Issos Harabeleri olarak da bilinen Epiphaneia Antik Kenti'nde 2006'da kurtarma kazısı olarak başlayan çalışmalar, 2016'dan itibaren Hatay Müze Müdürlüğü başkanlığında katılımlı kazı formatında sürdürülüyor.

Tam 2200 yıl öncesine ait! İlk kez gün yüzüne çıkarıldı! Epiphaneia Antik Kenti’nde dikkat çeken keşif

Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Pamir'in danışmanlığındaki kazılarda, bölgede Roma hamamı, sütunlu cadde ve odeion (müzik dinlenmesi için yapılmış özel yapı) olduğu belirlendi.

Tam 2200 yıl öncesine ait! İlk kez gün yüzüne çıkarıldı! Epiphaneia Antik Kenti’nde dikkat çeken keşif

Sütunlu caddenin güney kısmında mimari blokların dağınık durduğu görülerek önemli bir yapı olabileceği düşüncesiyle çalışmalar burada yoğunlaştı.

Tam 2200 yıl öncesine ait! İlk kez gün yüzüne çıkarıldı! Epiphaneia Antik Kenti’nde dikkat çeken keşif

Çalışmalar sonucu başlangıçta tapınak olarak tanımlanan sonradan kiliseye dönüştürülmüş, üç koridorlu, 35 metre uzunluğunda, 27 metre genişliğinde MS 5. yüzyıl başlarına tarihlenen yapı bulundu.

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