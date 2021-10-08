Tam 2200 yıl öncesine ait! İlk kez gün yüzüne çıkarıldı! Epiphaneia Antik Kenti'nde dikkat çeken keşif
Hatay Erzin'de milattan önce 2. yüzyılda kurulan Epiphaneia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarından eski bir tapınağın temeli ve üç koridorlu bir kilise bulundu.
08.10.2021 15:13
- Son Güncelleme: 08.10.2021 15:13
Hatay'ın Erzin ilçesindeki MÖ 2. yüzyılda kurulan Epiphaneia Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında eski bir tapınağın temel ve mimari blokları üzerine MS 5. yüzyıl başlarında yapıldığı değerlendirilen üç koridorlu kilise bulundu.
Issos Harabeleri olarak da bilinen Epiphaneia Antik Kenti'nde 2006'da kurtarma kazısı olarak başlayan çalışmalar, 2016'dan itibaren Hatay Müze Müdürlüğü başkanlığında katılımlı kazı formatında sürdürülüyor.