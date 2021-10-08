Evinde önce öldürülüp sonra yakılmıştı! Aylin Sözer’in katilinden mahkeme salonunda kan donduran sözler!

PARASINI AYLİN HOCANIN YÖNETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Sanık Ayyıldız savunmasının devamında Aylin Sözer'i çok eskiden beri tanıdığını belirterek 'Aylinden alacağım için evine görüşmeye gittim. Ben bankalara borcum olduğu için cebimde parayı tutamıyordum, yiyordum. Aylin bana bankadan para gönderiyordu. Biriktirdiğim paraları istiyordum. Bana bunları yapanın kim olduğunu bilmiyorum. Olaydan önce uyuşturucu almıştım. Olay günü kapıyı çaldım. Kapıyı kimin açtığını bilmiyorum' şeklinde konuştu.

'BİRİ BANA VURDU VE BAYILDIM'

Kapıyı açan kişinin başında kapşon, yüzünde maske olduğunu iddia eden sanık Ayyıldız, 'Ayakkabılarımı çıkarmak için eğildiğimde sanırım bir şeyle kafama vurdu. Ben bayılmışım. Kendime geldiğmide Aylin banyoda cansız yatıyordu. Görünce farkına vardım bağırmaya başladım. Benim ellerim bağlıydı. Bu kişi yerdeki kanları bana temizletti. En ufak hatamda çocuklarımın ve benim kafama sıkacağını söyledi. Aylin Sözer'i sürükleyerek yatağa götürttü. Daha sonra tabletten çocuklarımın görüntülerini izlettirdi. Burayı yakmazsan seni ve çocukların ölecek dedi' diyerek ortamın karanlık ve loş olmasından bu kişiyi göremediğini aktardı.