Evinde önce öldürülüp sonra yakılmıştı! Aylin Sözer'in katilinden mahkeme salonunda kan donduran sözler!
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan 48 yaşındaki Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'i Maltepe'deki evinde öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Kemal Ayyıldız'ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık Ayyıldız, ağlayarak kendisine tuzak kurulduğunu iddia ederken müşteki kız kardeş yaşadığı korkunç olay gününü anlattı. Mahkeme, tanıkların da dinlenmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.
İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Dr. Aylin Sözer'i boğazını kesip yakarak katlettiği gerekçesiyle sanık Kemal Ayyıldız hakkında 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
CEZAEVİNDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesine tutuklu sanık Kemal Ayyıldız, SEGBİS sistemiyle bağlanırken, müştekiler Ayhan Sözer, Nilay Sözer, Arda Çapan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.
'CİNAYETİ BAŞKA BİRİ İŞLEDİ'
Duruşmada kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Kemal Ayyıldız, suçsuz olduğnu öne sürerek, cinayeti kendisinin işlemediğini, kendisine tuzak kurulduğunu, yapılanların bir başkası tarafından yapıldığını iddia etti. Sabah'ta yer alan habere göre, Mahkeme başkanı, sanık Ayyıldız'ın soruşturmanın yürütüldüğü sırada cezaevinden dilekçe yazarak tüm gerçekleri anlatacağını söylediğini tutanağa yazdırdı.
PARASINI AYLİN HOCANIN YÖNETTİĞİNİ SÖYLEDİ
Sanık Ayyıldız savunmasının devamında Aylin Sözer'i çok eskiden beri tanıdığını belirterek 'Aylinden alacağım için evine görüşmeye gittim. Ben bankalara borcum olduğu için cebimde parayı tutamıyordum, yiyordum. Aylin bana bankadan para gönderiyordu. Biriktirdiğim paraları istiyordum. Bana bunları yapanın kim olduğunu bilmiyorum. Olaydan önce uyuşturucu almıştım. Olay günü kapıyı çaldım. Kapıyı kimin açtığını bilmiyorum' şeklinde konuştu.
'BİRİ BANA VURDU VE BAYILDIM'
Kapıyı açan kişinin başında kapşon, yüzünde maske olduğunu iddia eden sanık Ayyıldız, 'Ayakkabılarımı çıkarmak için eğildiğimde sanırım bir şeyle kafama vurdu. Ben bayılmışım. Kendime geldiğmide Aylin banyoda cansız yatıyordu. Görünce farkına vardım bağırmaya başladım. Benim ellerim bağlıydı. Bu kişi yerdeki kanları bana temizletti. En ufak hatamda çocuklarımın ve benim kafama sıkacağını söyledi. Aylin Sözer'i sürükleyerek yatağa götürttü. Daha sonra tabletten çocuklarımın görüntülerini izlettirdi. Burayı yakmazsan seni ve çocukların ölecek dedi' diyerek ortamın karanlık ve loş olmasından bu kişiyi göremediğini aktardı.
MAHKEME BAŞKANININ SORULARINA SANIKTAN İLGİNÇ YANITLAR
Sanığın savunmalarına karşı mahkeme hakiminin 'Bu söylediklerinin hepsini sen ellerin bağlıyken mi yaptın?' şeklinde soru yönelttiği sanık Ayyıldız, evet yanıtını verdi.
Sanık Ayyıldız, mahkeme hakiminin 'Bu kişi sana öyle bir vuruyor ki, bayılıyorsun. Gözünü bir açıyorsun ellerin bağlı içeridesin. Ama Adli Tıp raporunda kafa bölgende ufak bir yaralanma olduğundan bahsediyor. Buna ne diyorsun?' sorusuna da da, 'Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü sırasında doktora enseme bak diye bir kaç kez söyledim. Doktor üstün körü 'tamam tamam' dedi. Bir şey yapmadı. Benim ense morluğum 3 ay geçmedi' şeklinde cevap verdi.
KENDİSİNE TUZAK KURULDUĞUNU İDDİA ETTİ
Savunmasında ısrarla cinayeti görmediği bu kişinin işlediğini iddia eden sanık Ayyıldız, 'Bana istediğiniz cezayı verin ama bu suçu ben işlemedim' diyerek ağladı. Sanık Ayyıldız, savunmasını 'Çocuklarımı koruyabilmek için her şeyi üstlendim. Aileme zarar vermemesi için yanlış ifade verdim. Evet suçtur. Ama kendimi ve Aylin'i koruyamadığım için vicdan azabı çekiyorum. Olur da bir gün katil olmadığım anlaşılırsa ben de çıkıp herkesin yüzüne bakmak istiyorum. Çok büyük oyun oynanıyor. Bana tuzak kuruluyor' iddialarıyla noktaladı.