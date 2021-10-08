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İş adamına cinsel tacizle suçlanan Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'dan suç duyurusu

İş insanı M.Y.'ye sosyal medya üzerinden müstehcen görüntülerini göndererek cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan "Ciciş kardeşler" olarak tanınan kız kardeşlerden Esra Ersoy mahkeme yolunu tuttu. Ersoy M.Y. hakkında, iftira suçundun suç duyuruşunda bulundu.

08.10.2021 13:21 - Son Güncelleme: 08.10.2021 13:31
İş adamına cinsel tacizle suçlanan Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy’dan suç duyurusu

Cicişler olarak tanınan kız kardeşlerden Esra Ersoy hakkında, Ankaralı iş adamı M.Y.'ye sosyal medya üzerinden müstehcen görüntülerini göndererek cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

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İş adamına cinsel tacizle suçlanan Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy’dan suç duyurusu

Ersoy hakkındaki iddiaları redderek amacının arkadaşlık kurmak olduğunu söylemişti.

İş adamına cinsel tacizle suçlanan Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy’dan suç duyurusu

EVLİLİK VAADİYLE KANDIRILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Sabah'ın haberine göre, Esra Ersoy, avukatı aracılığıya 'İftira' suçundan iş adamı M.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

İş adamına cinsel tacizle suçlanan Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy’dan suç duyurusu

Ersoy, M.Y. ile 11 yıl duygusal birliktelik yaşadıkları kaydederek, M.Y.'nin evli olduğunu söylemediği ve evlilik vaadiyle kandırdığını söyledi.

İş adamına cinsel tacizle suçlanan Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy’dan suç duyurusu

Ersoy'un avukatı dilekçesinde, "Müvekkilim şüphelinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak istemiş ancak şüpheli boşanacağını, ısrarla kendisini sevdiğini söyleyerek ayrılmak istememiştir.

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