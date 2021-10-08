İş adamına cinsel tacizle suçlanan Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'dan suç duyurusu
İş insanı M.Y.'ye sosyal medya üzerinden müstehcen görüntülerini göndererek cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan "Ciciş kardeşler" olarak tanınan kız kardeşlerden Esra Ersoy mahkeme yolunu tuttu. Ersoy M.Y. hakkında, iftira suçundun suç duyuruşunda bulundu.
08.10.2021 13:21
- Son Güncelleme: 08.10.2021 13:31
Cicişler olarak tanınan kız kardeşlerden Esra Ersoy hakkında, Ankaralı iş adamı M.Y.'ye sosyal medya üzerinden müstehcen görüntülerini göndererek cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
EVLİLİK VAADİYLE KANDIRILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Sabah'ın haberine göre, Esra Ersoy, avukatı aracılığıya 'İftira' suçundan iş adamı M.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.