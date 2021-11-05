6 aylık köpeğe görülmemiş işkence! Arka ayağını ve iki kulağını bıçakla kestiler
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 6 aylık olduğu belirlenen yavru köpeğe görülmemiş işkence yaptılar. Caniler, köpeğin sağ arka ayağı ile iki kulağını bıçakla kesti. Hayvanseverler tarafından bulunup tedavisine başlanan, sağ arka ayağına protez takılması planlanan köpeğe işkence eden kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.
05.11.2021 10:24
- Son Güncelleme: 05.11.2021 11:08
Yavru köpeğimizin ayağı muhtemelen balta veya bıçak ile kesilmiş. Kesilen yer bağlandığı için de köpeğimiz kangren olmuş. Bacağın kangren olan kısmını kesmek zorunda kalabiliriz. Böyle olursa da protez takma ihtimalini değerlendireceğiz. Yaklaşık 6 aylık olan köpeğin kulakları da kesilmiş" diye konuştu.