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6 aylık köpeğe görülmemiş işkence! Arka ayağını ve iki kulağını bıçakla kestiler

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 6 aylık olduğu belirlenen yavru köpeğe görülmemiş işkence yaptılar. Caniler, köpeğin sağ arka ayağı ile iki kulağını bıçakla kesti. Hayvanseverler tarafından bulunup tedavisine başlanan, sağ arka ayağına protez takılması planlanan köpeğe işkence eden kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

DHA
05.11.2021 10:24 - Son Güncelleme: 05.11.2021 11:08
6 aylık köpeğe görülmemiş işkence! Arka ayağını ve iki kulağını bıçakla kestiler

Yavuzeli ilçesinin kırsal Kasaba Mahallesi'nde sağ arka ayağı ile kulakları bıçakla kesilmiş yavru köpeği fark edenler, Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği'ni arayıp bilgi verdi. Bunun üzerine ilçeye giden dernek üyeleri, köpeği teslim alarak tedavi için kliniğe getirdi.

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6 aylık köpeğe görülmemiş işkence! Arka ayağını ve iki kulağını bıçakla kestiler

6 aylık olduğu belirlenen köpeğin, ayak kısmı kesilen bacağın kangren olduğu tespit edildi. Köpeğin tedavisini yapan veteriner hekim Gizem Yıldırım Akdemir, gerçekleştirilecek ameliyatla köpeğin bacağı kurtarılamazsa, protez takılacağını söyledi.

6 aylık köpeğe görülmemiş işkence! Arka ayağını ve iki kulağını bıçakla kestiler

Köpeğin ciddi sağlık problemlerinin olduğunu belirten Akdemir, "Bu yavrumuzun tespitlerimize göre ayağı kesilmiş. Yine kesilen bacakta da boğumlar fark ettik. Ayağı kesildikten sonra çok kan kaybedince muhtemelen kanamayı durdurmak için ip ya da tel ile bağlanmış. Vahşice yapılmış bir şey bu.

6 aylık köpeğe görülmemiş işkence! Arka ayağını ve iki kulağını bıçakla kestiler

Yavru köpeğimizin ayağı muhtemelen balta veya bıçak ile kesilmiş. Kesilen yer bağlandığı için de köpeğimiz kangren olmuş. Bacağın kangren olan kısmını kesmek zorunda kalabiliriz. Böyle olursa da protez takma ihtimalini değerlendireceğiz. Yaklaşık 6 aylık olan köpeğin kulakları da kesilmiş" diye konuştu.

6 aylık köpeğe görülmemiş işkence! Arka ayağını ve iki kulağını bıçakla kestiler

Köpeği teslim alarak tedavisini yaptıran Canlı Hayatı İyileştirme Derneği yöneticilerinden Cemal Güneş, "Bu yavrumuzu ihbar üzerine bulduk.

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