6 aylık köpeğe görülmemiş işkence! Arka ayağını ve iki kulağını bıçakla kestiler

Köpeğin ciddi sağlık problemlerinin olduğunu belirten Akdemir, "Bu yavrumuzun tespitlerimize göre ayağı kesilmiş. Yine kesilen bacakta da boğumlar fark ettik. Ayağı kesildikten sonra çok kan kaybedince muhtemelen kanamayı durdurmak için ip ya da tel ile bağlanmış. Vahşice yapılmış bir şey bu.