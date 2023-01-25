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Beklenen yağışlar geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı... İşte bölge bölge hava durumu

Türkiye'de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Metetoroloji Genel Müdürlüğü yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu...

takvim.com.tr
25.01.2023 09:51 - Son Güncelleme: 25.01.2023 09:57
Beklenen yağışlar geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı... İşte bölge bölge hava durumu

Türkiye'de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Metetoroloji Genel Müdürlüğü yağış uyarısında bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beklenen yağışlar geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı... İşte bölge bölge hava durumu

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Beklenen yağışlar geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı... İşte bölge bölge hava durumu

İŞTE O AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Beklenen yağışlar geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı... İşte bölge bölge hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Beklenen yağışlar geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı... İşte bölge bölge hava durumu

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağış

KIRKLARELİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağış

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