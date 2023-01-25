Beklenen yağışlar geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı... İşte bölge bölge hava durumu
Türkiye'de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Metetoroloji Genel Müdürlüğü yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu...
Türkiye'de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Metetoroloji Genel Müdürlüğü yağış uyarısında bulundu.
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
İŞTE O AÇIKLAMA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı