Takvim Gazetesi MİGROS CLEAR ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 17 Ocak Migros Clear çekiliş sonuçları ASİL-YEDEK kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Sony Playstation 5, Apple Watch...
Takvim Gazetesi Migros Clear çekiliş sonuçları belli oldu. Yapılan açıklamada, "11.01.2023 tarihinde yapılan çekilişe 21.900 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye son teslim tarihi 28.02.2023'tür." denildi. İşte 17 Ocak Migros Clear çekiliş sonuçları ASİL-YEDEK kazananlar İSİM LİSTESİ...
17.01.2023 20:17 - Son Güncelleme: 17.01.2023 20:17
Takvim Gazetesi Migros Clear çekiliş sonuçları açıklandı! Çekiliş sonucunda kazanan talihliler birbirinden güzel ödüllerin sahibi oldular. Kampanya kapsamında kazananlara; Sony Playstation 5 Dijital Versiyon, Apple Watch SE 44mm, AirPods 3.Nesil ve Lightning Şarj Kutusu verilecek. Talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır.