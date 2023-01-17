Vav TV İzle
Haberler Yaşam Takvim Gazetesi MİGROS CLEAR ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 17 Ocak Migros Clear çekiliş sonuçları ASİL-YEDEK kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Sony Playstation 5, Apple Watch...

Takvim Gazetesi MİGROS CLEAR ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 17 Ocak Migros Clear çekiliş sonuçları ASİL-YEDEK kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Sony Playstation 5, Apple Watch...

Takvim Gazetesi Migros Clear çekiliş sonuçları belli oldu. Yapılan açıklamada, "11.01.2023 tarihinde yapılan çekilişe 21.900 katılım gerçekleşmiştir. İkramiye son teslim tarihi 28.02.2023'tür." denildi. İşte 17 Ocak Migros Clear çekiliş sonuçları ASİL-YEDEK kazananlar İSİM LİSTESİ...

17.01.2023 20:17 - Son Güncelleme: 17.01.2023 20:17
Takvim Gazetesi MİGROS CLEAR ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 17 Ocak Migros Clear çekiliş sonuçları ASİL-YEDEK kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Sony Playstation 5, Apple Watch...

Takvim Gazetesi Migros Clear çekiliş sonuçları açıklandı! Çekiliş sonucunda kazanan talihliler birbirinden güzel ödüllerin sahibi oldular. Kampanya kapsamında kazananlara; Sony Playstation 5 Dijital Versiyon, Apple Watch SE 44mm, AirPods 3.Nesil ve Lightning Şarj Kutusu verilecek. Talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Takvim Gazetesi MİGROS CLEAR ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 17 Ocak Migros Clear çekiliş sonuçları ASİL-YEDEK kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Sony Playstation 5, Apple Watch...

Sony Playstation 5 Dijital Versiyon

ASİL TALİHLİLERİ
SIRA AD SOYAD İL
1 ŞÜHEYLA ŞENBAŞ İSTANBUL
2 ABDULLAH ÜNSAL İSTANBUL

Takvim Gazetesi MİGROS CLEAR ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 17 Ocak Migros Clear çekiliş sonuçları ASİL-YEDEK kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Sony Playstation 5, Apple Watch...

YEDEK TALİHLİLERİ
SIRA AD SOYAD İL
1 EBUBEKİR MÜJDECİ VAN
2 AHMET EKİNCİ MERSİN

Takvim Gazetesi MİGROS CLEAR ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 17 Ocak Migros Clear çekiliş sonuçları ASİL-YEDEK kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Sony Playstation 5, Apple Watch...

APPLE WATCH SE 44MM

Asil Talihlileri
SIRA AD SOYAD İL
1 NURHAYAT DANABAŞ İZMİR
2 MUSTAFA ÖZDEMİR ÇANAKKALE

Takvim Gazetesi MİGROS CLEAR ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 17 Ocak Migros Clear çekiliş sonuçları ASİL-YEDEK kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! Sony Playstation 5, Apple Watch...

Yedek Talihlileri
SIRA AD SOYAD İL
1 SALİM ULUÇ HATAY
2 SELMAN ARSLAN SAKARYA

SON DAKİKA