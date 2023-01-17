Şarkıcı Seçil Çiftçi cinayetinde yeni detay! Eski sevgilisiyle ses kaydı ortaya çıktı!
Türkiye dün sabah saatlerine şarkıcı Seçil Çiftçi'nin eski sevgilisini öldürdüğü haberiyle uyandı. Kırık sandalye ayağıyla öldürüp babasından yardım alarak ormana gömen Seçil Çiftçi'nin sevgilisiyle ses kaydı ortaya çıktı.
SON GÖRÜŞME ESKİ SEVGİLİYLE
Sevim'in en son telefonla görüştüğü kişinin eski sevgilisi Seçil Çiftçi olduğunu, aracının da en son Şişli'de Çiftçi'nin evinin önünde görüldüğünü tespit etti. İkametinde yapılan aramada uyuşturucu da bulunan Çiftçi, gözaltına alındı.
Jandarma, cinayetin detaylarına eski sevgilinin sosyal medya paylaşımlarından ulaştı. Çitfçi bir paylaşımında Sevim'i kastederek "Israrla belirtmek isterim ki bu şahsın yaklaşık 5 senedir tehditlerine maruz kaldım. Hep beni ailemle tehdit etti. Ben gülerim, eğlenirim. 'Sen neden gülüyorsun, eğleniyorsun' deyip hep babamı- annemi aradı ve ben de bu durumdan çok yoruldum, bıktım. Şu .... öldüreceğim, yemin ediyorum" dedi. Şüphe üzerine gözaltına alınan Çiftçi ve babası olayı itiraf etti.
SON KONUŞMASINI TELEFONLA KAYDA ALDI
Milliyet'te yer alan habere göre, Seçil Ç. cinayet öncesi Semih Sevim'in elinde çiçekle kapıya dayandığı anları cep telefonuyla kayda aldığı da ortaya çıktı. Kayda göre, kapı çalınca Çiftçi "Kim o?" diye sesleniyor. Kapıdaki kişi "Çiçekçi" diyor. Kapıyı açtığında Sevim "Aç bir şey diyeceğim" diyor.