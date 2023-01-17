Şarkıcı Seçil Çiftçi cinayetinde yeni detay! Eski sevgilisiyle ses kaydı ortaya çıktı!

Jandarma, cinayetin detaylarına eski sevgilinin sosyal medya paylaşımlarından ulaştı. Çitfçi bir paylaşımında Sevim'i kastederek "Israrla belirtmek isterim ki bu şahsın yaklaşık 5 senedir tehditlerine maruz kaldım. Hep beni ailemle tehdit etti. Ben gülerim, eğlenirim. 'Sen neden gülüyorsun, eğleniyorsun' deyip hep babamı- annemi aradı ve ben de bu durumdan çok yoruldum, bıktım. Şu .... öldüreceğim, yemin ediyorum" dedi. Şüphe üzerine gözaltına alınan Çiftçi ve babası olayı itiraf etti.