Daha önce duyduğunuz tüm çöp evleri unutun! Bu evden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi: 40 ton toplamış
Eskişehir Odunpazarı'nda psikolojik rahatsızlık yaşadığı iddia edilen kadının evinde çöp depoladığı ihbarı üzerine harekete geçildi. Apartman sakinlerinin şikayeti sonrası bölgeye gelen yetkililer eve girdiklerinde adeta şok yaşadı. Evde bulunan yaklaşık 40 ton çöpü toplamak isteyen ekiplere zorluk çıkartan ev sahibi Zeynep O. güçlükle engellenirken; 2 kamyon ve 1 kamyonet dolusu çöp belediye ekipleri tarafından temizlendi.
16.01.2023 19:26 - Son Güncelleme: 16.01.2023 20:25
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kadının evinde, çevreden topladığı 2 kamyon ve 1 kamyonet dolusu çöp belediye ekipleri tarafından temizlendi.