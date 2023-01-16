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Haberler Yaşam Daha önce duyduğunuz tüm çöp evleri unutun! Bu evden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi: 40 ton toplamış

Daha önce duyduğunuz tüm çöp evleri unutun! Bu evden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi: 40 ton toplamış

Eskişehir Odunpazarı'nda psikolojik rahatsızlık yaşadığı iddia edilen kadının evinde çöp depoladığı ihbarı üzerine harekete geçildi. Apartman sakinlerinin şikayeti sonrası bölgeye gelen yetkililer eve girdiklerinde adeta şok yaşadı. Evde bulunan yaklaşık 40 ton çöpü toplamak isteyen ekiplere zorluk çıkartan ev sahibi Zeynep O. güçlükle engellenirken; 2 kamyon ve 1 kamyonet dolusu çöp belediye ekipleri tarafından temizlendi.

İHA
16.01.2023 19:26 - Son Güncelleme: 16.01.2023 20:25
Daha önce duyduğunuz tüm çöp evleri unutun! Bu evden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi: 40 ton toplamış

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen kadının evinde, çevreden topladığı 2 kamyon ve 1 kamyonet dolusu çöp belediye ekipleri tarafından temizlendi.

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Daha önce duyduğunuz tüm çöp evleri unutun! Bu evden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi: 40 ton toplamış

İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir binada yaşayan Zeynep O. isimli kadının uzun zamandır çevreden topladığı çöpleri evine depoladığı tespit edildi.

Daha önce duyduğunuz tüm çöp evleri unutun! Bu evden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi: 40 ton toplamış

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine mahkeme kararı ile binaya gelen belediye ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdiklerinde odaların atık madde ve çöplerle dolu olduğunu görünce şaşkına döndüler.

Daha önce duyduğunuz tüm çöp evleri unutun! Bu evden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi: 40 ton toplamış

Yaklaşık 40 ton çöp bulunduğu düşünülen evi temizlemek isteyen belediye görevlilerine izin vermeyen Zeynep O., belediye çalışanlarına zor anlar yaşattı.

Daha önce duyduğunuz tüm çöp evleri unutun! Bu evden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi: 40 ton toplamış

Oldukça kötü kokan 2 kamyon ve 1 kamyonet dolusu çöpü temizleme çalışmalarına başlayan belediye ekipleri, evin içerisinde yürümekte bile zorlandı.

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