Takvim Gazetesi HUAWEI Kasım Kampanyası Çekiliş Sonuçları! 23 Ocak Huawei çekiliş sonuçları asil- yedek kazananlar İSİM LİSTESİ! Mate Xs, MateBook...
Takvim Gazetesi HUAWEI Kasım Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Yapılan açıklamada, "Bu kampanya MPİ'nin 06.12.2022 tarihli ve E-24951361.255.01.02-28316 sayılı izni ile düzenlenmiştir. 18.01.2023 tarihinde yapılan çekilişe 26.872 katılım gerçekleşmiştir." denildi. İşte 23 Ocak Huawei çekiliş sonuçları asil- yedek kazananlar İSİM LİSTESİ!
23.01.2023 08:46 - Son Güncelleme: 23.01.2023 08:46
Takvim Gazetesi Huawei Kasım kampanyası çekiliş sonuçları kazananlar listesi açıklandı. Yapılan çekiliş kapsamında kazananlara; Huawei Mate Xs, Huawei MateBook 14 i7, Huawei MatePad Pro 12.6, Huawei MateBook D14 i5 8+256 verilecek. İşte 23 Ocak Huawei çekiliş sonuçları asil- yedek kazananlar İSİM LİSTESİ!