150 metre sürüklendi! Hemzemin geçitte kaza: Yük treni otomobile çarptı
Diyarbakır'da yük treni, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide giren otomobile çarptı. Yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İşte kaza noktasından görüntüler...
23.01.2023 08:55 - Son Güncelleme: 23.01.2023 08:55
OTOMOBİL HEMZEMİN GEÇİDE GİRDİ
Kaza, saat 01.00 sıralarında Yenişehir ilçesi, Fabrika Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya istikametinden Mardin istikametine giden yük treni, Mezopotamya Bulvarı'nda, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide girdiği iddia edilen ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile çarptı.