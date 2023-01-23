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150 metre sürüklendi! Hemzemin geçitte kaza: Yük treni otomobile çarptı

Diyarbakır'da yük treni, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide giren otomobile çarptı. Yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İşte kaza noktasından görüntüler...

23.01.2023 08:55 - Son Güncelleme: 23.01.2023 08:55
150 metre sürüklendi! Hemzemin geçitte kaza: Yük treni otomobile çarptı

Diyarbakır'da yük treni, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide giren otomobile çarptı.

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150 metre sürüklendi! Hemzemin geçitte kaza: Yük treni otomobile çarptı

OTOMOBİL HEMZEMİN GEÇİDE GİRDİ

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yenişehir ilçesi, Fabrika Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya istikametinden Mardin istikametine giden yük treni, Mezopotamya Bulvarı'nda, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide girdiği iddia edilen ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobile çarptı.

150 metre sürüklendi! Hemzemin geçitte kaza: Yük treni otomobile çarptı

150 METRE SÜRÜKLENDİ: 4 YARALI

Kazada, yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobildeki 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

150 metre sürüklendi! Hemzemin geçitte kaza: Yük treni otomobile çarptı

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

150 metre sürüklendi! Hemzemin geçitte kaza: Yük treni otomobile çarptı
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