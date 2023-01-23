Takvim Gazetesi CARREFOURSA - CALVE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 23 Ocak Carrefoursa çekiliş sonuçları asil- yedek kazananlar İSİM LİSTESİ! iPhone 13, Lenova bilgisayar, IPAD...

Takvim Gazetesi Carrefour Calve çekiliş sonuçları açıklandı. Kampanya hakkında yapılan açıklamada, " MPİ'nin 14.12.2022 tarih ve E-582596698-255.01.02-28932 sayılı izniyle düzenlenen kampanyanın, 18.01.2023 tarihinde yapılan çekilişine 17.720 katılım gerçekleşmiştir." denildi. İşte 23 Ocak Carrefoursa çekiliş sonuçları asil- yedek kazananlar İSİM LİSTESİ!