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Haberler Yaşam Takvim Gazetesi CARREFOURSA - CALVE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 23 Ocak Carrefoursa çekiliş sonuçları asil- yedek kazananlar İSİM LİSTESİ! iPhone 13, Lenova bilgisayar, IPAD...

Takvim Gazetesi CARREFOURSA - CALVE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 23 Ocak Carrefoursa çekiliş sonuçları asil- yedek kazananlar İSİM LİSTESİ! iPhone 13, Lenova bilgisayar, IPAD...

Takvim Gazetesi Carrefoursa Calve kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe başvuranlar çekiliş sonuçları hakkında araştırmalara koyuldu. Bu kampanya 14.12.2022 tarih ve E-582596698-255.01.02-28932 sayılı izniyle düzenlendi. İşte 23 Ocak Carrefoursa çekiliş sonuçları asil- yedek kazananlar İSİM LİSTESİ!

23.01.2023 13:01 - Son Güncelleme: 23.01.2023 13:01
Takvim Gazetesi CARREFOURSA - CALVE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 23 Ocak Carrefoursa çekiliş sonuçları asil- yedek kazananlar İSİM LİSTESİ! iPhone 13, Lenova bilgisayar, IPAD...

Takvim Gazetesi Carrefour Calve çekiliş sonuçları açıklandı. Kampanya hakkında yapılan açıklamada, " MPİ'nin 14.12.2022 tarih ve E-582596698-255.01.02-28932 sayılı izniyle düzenlenen kampanyanın, 18.01.2023 tarihinde yapılan çekilişine 17.720 katılım gerçekleşmiştir." denildi. İşte 23 Ocak Carrefoursa çekiliş sonuçları asil- yedek kazananlar İSİM LİSTESİ!

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Takvim Gazetesi CARREFOURSA - CALVE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 23 Ocak Carrefoursa çekiliş sonuçları asil- yedek kazananlar İSİM LİSTESİ! iPhone 13, Lenova bilgisayar, IPAD...

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Takvim Gazetesi CARREFOURSA - CALVE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 23 Ocak Carrefoursa çekiliş sonuçları asil- yedek kazananlar İSİM LİSTESİ! iPhone 13, Lenova bilgisayar, IPAD...

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Takvim Gazetesi CARREFOURSA - CALVE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 23 Ocak Carrefoursa çekiliş sonuçları asil- yedek kazananlar İSİM LİSTESİ! iPhone 13, Lenova bilgisayar, IPAD...

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Takvim Gazetesi CARREFOURSA - CALVE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 23 Ocak Carrefoursa çekiliş sonuçları asil- yedek kazananlar İSİM LİSTESİ! iPhone 13, Lenova bilgisayar, IPAD...

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