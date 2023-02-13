Takvim Gazetesi Digitürk ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 1 yıllık Digitürk Taraftar Paketi çekiliş sonuçları asil-yedek kazanlar İSİM LİSTESİ 2023! İstikbal, Bellona, Mondi...
Takvim Gazetesi Digitürk taraftar paketi hediye sonuçları belli oldu. Yapılan açıklamada, "İkramiye son teslim tarihi 31.03.2023'tür. ÖTV ve KDV hariç olmak üzere; Veraset ve İntikal Vergisi ile diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamalar ikramiye kazanan talihlilere aittir." denildi. İşte Takvim Gazetesi Digitürk ÇEKİLİŞ SONUÇLARI!
13.02.2023 07:00 - Son Güncelleme: 13.02.2023 07:00
Takvim Gazetesi 1 yıllık Digiturk Taraftar Paketi çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişin ardından kazanan talihliler listesi açıklandı. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 31.03.2023 tarihine kadar geri bildirim yapması gerekiyor. İşte 1 yıllık Digitürk Taraftar Paketi çekiliş sonuçları asil-yedek kazanlar İSİM LİSTESİ 2023!