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Haberler Yaşam Takvim Gazetesi AKBANK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 21 Haziran Akbank Mobil çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! iPhone 14, Playstation 5, GoPro Hero 9, ....

Takvim Gazetesi AKBANK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 21 Haziran Akbank Mobil çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! iPhone 14, Playstation 5, GoPro Hero 9, ....

Takvim Gazetesi Akbank çekiliş sonuçları belli oldu. Yapılan açıklamada, "11.05.2023, 11.06.2023 tarihinde yapılan çekilişte, ikramiye olarak 10 kişi iPhone 14 128 GB, 10 kişi Sony Playstation 5, 10 kişi 20.000 TL değerinde Tatil seti hediye kodu, 10 kişi 15.000 TL Boyner EGIFT Hediye kodu kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihliler belirtilmiştir.'' denildi. İşte Akbank mobil çekiliş SONUÇLARI ASİL YEDEK İSİM LİSTESİ...

20.06.2023 22:44 - Son Güncelleme: 20.06.2023 22:44
Takvim Gazetesi AKBANK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 20 Haziran Akbank Mobil çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! iPhone 14, Playstation 5, GoPro Hero 9, ....

Takvim Gazetesi Akbank çekiliş sonuçları açıklandı! Çekiliş sonucunda kazanan talihliler birbirinden güzel ödüllerin sahibi oldular. Kampanya kapsamında kazananlara; iPhone 14, Playstation 5, 20 bin TL değerinde tatil sepeti hediye kodu, 15 bin TL değerinde Boyner EGIFT hediye kodu verilecek. İşte 21 Haziran Akbank Mobil çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023!

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Takvim Gazetesi AKBANK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 20 Haziran Akbank Mobil çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! iPhone 14, Playstation 5, GoPro Hero 9, ....

İPHONE 14 128 GB "HAT VE KART HARİÇTİR" ASİL TALİHLİLER

Takvim Gazetesi AKBANK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 20 Haziran Akbank Mobil çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! iPhone 14, Playstation 5, GoPro Hero 9, ....

SONY PLAYSTATİON 10 ASİL TALİHLİLER

Takvim Gazetesi AKBANK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 20 Haziran Akbank Mobil çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! iPhone 14, Playstation 5, GoPro Hero 9, ....

20 BİN TL DEĞERİNDE TATİL SEPETİ HEDİYE KODU ASİL TALİHLİLER

Takvim Gazetesi AKBANK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 20 Haziran Akbank Mobil çekiliş sonuçları asil-yedek kazananlar İSİM LİSTESİ 2023! iPhone 14, Playstation 5, GoPro Hero 9, ....

15 BİN TL DEĞERİNDE BOYNER EGIFT HEDİYE KODU ASİL TALİHLİLER

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