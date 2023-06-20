Cinsellik itirafları dünyanın ağzını açık bıraktı "Bir erkekle yakınlaşma olduğunda..." Yapışık ikizlerinde bu itirafı...
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizlerinden, dünyanın ağzını açık bırak cinsellik itirafı... Dünya geldiklerinde doktorların ömür biçmediği yapışık ikizler George ve Lori Schappell, tüm öngörülere inat normal bir hayat sürüyorlar. George ve Lori Schappell, merak edilen hayatlarına dair açıklamalarda bulundular. Yaptıkları cinsellik itirafı da herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...
20.06.2023 12:00 - Son Güncelleme: 20.06.2023 12:00
Doktorların öngörülerine kafa tutarcasına normal bir hayat süren dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri George ve Lori Schappell'in itirafları olay oldu.
George, etraflarındaki kimsenin kendilerinin normal bir hayat yaşayabildiklerine inanmadıklarını söylüyor.