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Taksim'de kan donduran olay! ABD'li turist kaldığı otelin odasının balkon korkuluklarına bağladığı iple intihar etti

Taksim'de, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu öğrenilen bir kişi kaldığı otelin odasının balkon korkuluklarına bağladığı iple intihar etti. Kan donduran olay sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşte tüm detaylar...

21.06.2023 01:47 - Son Güncelleme: 21.06.2023 01:59
Taksim’de kan donduran olay! ABD’li turist kaldığı otelin odasının balkon korkuluklarına bağladığı iple intihar etti

Taksim'de, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu öğrenilen bir kişi, kaldığı otelin 8'inci katındaki odasının balkon korkuluklarına bağladığı iple intihar etti.

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Taksim’de kan donduran olay! ABD’li turist kaldığı otelin odasının balkon korkuluklarına bağladığı iple intihar etti

Otelin ön cephesinde asılı kalan cesedi fark eden vatandaşlar, meraklı gözlerle polisin çalışmalarını izlerken bu anları cep telefonlarıyla da görüntülediler.

Taksim’de kan donduran olay! ABD’li turist kaldığı otelin odasının balkon korkuluklarına bağladığı iple intihar etti

Olay, Topçu Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

Taksim’de kan donduran olay! ABD’li turist kaldığı otelin odasının balkon korkuluklarına bağladığı iple intihar etti

Edinilen bilgiye göre, caddeden geçen vatandaşlar bir otelin 7'nci kat hizasında bir kişinin iple asılı şekilde sallandığını fark etti.

Taksim’de kan donduran olay! ABD’li turist kaldığı otelin odasının balkon korkuluklarına bağladığı iple intihar etti

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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