Taksim'de kan donduran olay! ABD'li turist kaldığı otelin odasının balkon korkuluklarına bağladığı iple intihar etti
Taksim'de, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu öğrenilen bir kişi kaldığı otelin odasının balkon korkuluklarına bağladığı iple intihar etti. Kan donduran olay sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşte tüm detaylar...
21.06.2023 01:47 - Son Güncelleme: 21.06.2023 01:59
Taksim'de, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu öğrenilen bir kişi, kaldığı otelin 8'inci katındaki odasının balkon korkuluklarına bağladığı iple intihar etti.