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Ne kadar para harcadığını bilmiyor! Evinin bodrumunda uçak simülatörü yaptı! Her şey el yapımı

Trabzonlu Alihan Kolaylı, çocukluk hayali olan Boeing 737-800'i kullanarak uçma hayalini uçağın kokpitinin birebir aynısını 2 katlı evinin bodrumunda yaparak gerçekleştirdi. "Maddi olarak bize ne kadar mal oldu onu gerçekten bilmiyoruz. Sürekli harcıyoruz." diyen Alihan Kolaylı simülatördeki parçaları ise kendilerinin imal ettiğini söyledi. İşte el yapımı simülatör...

29.11.2021 09:47 - Son Güncelleme: 29.11.2021 09:47
Ne kadar para harcadığını bilmiyor! Evinin bodrumunda uçak simülatörü yaptı! Her şey el yapımı

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Darıca mahallesinde yaşayan 31 yaşındaki Alihan Kolaylı, bugünlerde çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Aynı zamanda müzisyen olan Alihan, kendi imkanları ile 2 katlı evlerinin bodrum katında Boeing 737-800 kokpiti yaptı. Havacılık sevgisini hayata geçiren Alihan, yaptığı kokpit ve simülatör ile sanal uçuş keyfi yaşarken, kokpiti görmeye gelen pilotlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ne kadar para harcadığını bilmiyor! Evinin bodrumunda uçak simülatörü yaptı! Her şey el yapımı

10 YIL ÖNCE BAŞLAYAN SERÜVEN
10 yıl önce başladığı serüvenin kendisi için güzel devam ettiğini belirten Alihan Kolaylı, "Bu hobi ilk olarak internet üzerinde Flight Simulator'u görmemle başladı. Başlarda zorladı ama yavaş yavaş geliştirdim. Bu sevgi bende bağımlılık yaptı.

Ne kadar para harcadığını bilmiyor! Evinin bodrumunda uçak simülatörü yaptı! Her şey el yapımı

10 yıl önce yine evimin bodrumunda oluşturduğum sistemi daha da geliştirdik. Bu süreçte bir arkadaşımla tanıştım. Çalışmalara beraber devam ettik. Sonrasında bu portatifi inşa ettik. 10 yıl önceki simülatör ile bunun arasında fark var.

Ne kadar para harcadığını bilmiyor! Evinin bodrumunda uçak simülatörü yaptı! Her şey el yapımı

Profesyonel olarak yaptık. Artık bu simülatörü ticari olarak düşünüyoruz. Boeing 737-800 teknolojinin gelişmesiyle birlikte bunu da geliştirdik. Bunu normal uçağın tıpatıp aynısı. Sadece hareket sistemi yok diğer sistemleri aynı" dedi.

Ne kadar para harcadığını bilmiyor! Evinin bodrumunda uçak simülatörü yaptı! Her şey el yapımı

"SİMÜLATÖRDEKİ PARÇALARI KENDİMİZ İMAL ETTİK"
Simülatördeki parçaları arkadaşı ile birlikte imal ettiğini dile getiren Kolaylı, "Sistemi daha da geliştirmek istiyoruz. Simülatördeki parçaları kendimiz imal ettik. Bir platformumuz var.

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