Ne kadar para harcadığını bilmiyor! Evinin bodrumunda uçak simülatörü yaptı! Her şey el yapımı

10 yıl önce yine evimin bodrumunda oluşturduğum sistemi daha da geliştirdik. Bu süreçte bir arkadaşımla tanıştım. Çalışmalara beraber devam ettik. Sonrasında bu portatifi inşa ettik. 10 yıl önceki simülatör ile bunun arasında fark var.