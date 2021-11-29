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Rize'de yurt yangını! Öğrenciler tahliye edildi

Son dakika haberleri... Rize'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yeşilçay Erkek Ögrenci Yurdu çatısında yangın çıktı. Öğrencilerin tahliye edildiği yangın lodosun etkisiyle yayılırken olay yerine gelen ekipler müdahaleye başladı. İşte olay yerinden görüntüler...

29.11.2021 19:24 - Son Güncelleme: 29.11.2021 19:53
Rize’de yurt yangını! Öğrenciler tahliye edildi

Rize'de, Yeşilçay Öğrenci Yurdunun çatı katında yangın çıktı.

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Rize’de yurt yangını! Öğrenciler tahliye edildi

ÇATIDAN ALEVLER YÜKSELDİ

İslampaşa Mahallesinde bulunan öğrenci yurdunun A Blok çatı katında alevler yükseldi.

Rize’de yurt yangını! Öğrenciler tahliye edildi

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine öğrenciler yurdu kısa sürede boşaltırken, itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Rize’de yurt yangını! Öğrenciler tahliye edildi

Yangının diğer bloklara ve bitişikte bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.

Rize’de yurt yangını! Öğrenciler tahliye edildi

Yurtta kalan öğrencilerden Bahadır Koçak, yangının çatı katından başladığını anlattı.

Bir anda odayı duman kapladığını ifade eden Koçak, "Nefes almakta zorluk çekik. Tahliye anında ana merdivenleri kullandık. İzdiham oluştuğu için inmekte zorlandık." dedi.

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