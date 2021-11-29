Rize'de yurt yangını! Öğrenciler tahliye edildi
Son dakika haberleri... Rize'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yeşilçay Erkek Ögrenci Yurdu çatısında yangın çıktı. Öğrencilerin tahliye edildiği yangın lodosun etkisiyle yayılırken olay yerine gelen ekipler müdahaleye başladı. İşte olay yerinden görüntüler...
29.11.2021 19:24
- Son Güncelleme: 29.11.2021 19:53
ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ
İhbar üzerine öğrenciler yurdu kısa sürede boşaltırken, itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Yangının diğer bloklara ve bitişikte bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.
Yurtta kalan öğrencilerden Bahadır Koçak, yangının çatı katından başladığını anlattı.
Bir anda odayı duman kapladığını ifade eden Koçak, "Nefes almakta zorluk çekik. Tahliye anında ana merdivenleri kullandık. İzdiham oluştuğu için inmekte zorlandık." dedi.