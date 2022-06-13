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Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nın sancak direği yine kırıldı

İstanbul Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nda askerin tuttuğu sancak direği yine kırıldı. 2 ay önce restore edilen sancak direği bilinmeyen bir nedenle yine kırıldı. Kırık direğin polis ekipleri tarafından alınıp İBB yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

DHA
13.06.2022 16:12 - Son Güncelleme: 13.06.2022 16:12
Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’nın sancak direği yine kırıldı

Taksim'de 1928 yılında yaptırılan ve İstanbul'un en önemli simgelerinden biri haline gelen Cumhuriyet Anıtı'nda askerlerin tuttuğu 2 sancak direğinden biri 2018 yılında ortadan kaybolmuştu.

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Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’nın sancak direği yine kırıldı

Yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret edip önünde fotoğraf çektirdiği anıtta bulunan sancak direği İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edildi.

Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’nın sancak direği yine kırıldı

2 ay önce restore edilen sancak direği bilinmeyen bir nedenle yine kırıldı.

Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’nın sancak direği yine kırıldı

Kırık direğin polis ekipleri tarafından alınıp İBB yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı’nın sancak direği yine kırıldı
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