Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nın sancak direği yine kırıldı
İstanbul Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nda askerin tuttuğu sancak direği yine kırıldı. 2 ay önce restore edilen sancak direği bilinmeyen bir nedenle yine kırıldı. Kırık direğin polis ekipleri tarafından alınıp İBB yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.
13.06.2022 16:12 - Son Güncelleme: 13.06.2022 16:12
Taksim'de 1928 yılında yaptırılan ve İstanbul'un en önemli simgelerinden biri haline gelen Cumhuriyet Anıtı'nda askerlerin tuttuğu 2 sancak direğinden biri 2018 yılında ortadan kaybolmuştu.