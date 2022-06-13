Kağıthane'de panik! Çatılar alev aldı
İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı. Kağıthane'de bir binanın çatı katında başlayan yangın bir anda büyüyerek yandaki binanın çatısına sıçradı. Paniğe neden olan yangın ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.
13.06.2022 17:00 - Son Güncelleme: 13.06.2022 17:02
ALEVLER YAN ÇATIYA SIÇRADI
Yangın, saat 15.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Şahinler Caddesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yandaki binanın çatısına sıçradı.
BİNA SAKİNLERİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Yangının çıktığı binada ve yandaki binaların sakinleri yangını fark edince sokağa döküldü. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda söndürüldü.