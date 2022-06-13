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Kağıthane'de panik! Çatılar alev aldı

İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı. Kağıthane'de bir binanın çatı katında başlayan yangın bir anda büyüyerek yandaki binanın çatısına sıçradı. Paniğe neden olan yangın ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

13.06.2022 17:00 - Son Güncelleme: 13.06.2022 17:02
Kağıthane’de panik! Çatılar alev aldı

İstanbul'da korku dolu anlar yaşandı. Kağıthane'de bir binanın çatı katında başlayan yangın bir anda büyüyerek yandaki binanın çatısına sıçradı.

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Kağıthane’de panik! Çatılar alev aldı

ALEVLER YAN ÇATIYA SIÇRADI

Yangın, saat 15.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Şahinler Caddesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yandaki binanın çatısına sıçradı.

Kağıthane’de panik! Çatılar alev aldı

BİNA SAKİNLERİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Yangının çıktığı binada ve yandaki binaların sakinleri yangını fark edince sokağa döküldü. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kağıthane’de panik! Çatılar alev aldı

İtfaiye ekipleri alev alev yanan binaya müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri aldı. Sağlık ekipleri ise her ihtimale karşı hazır bekledi.

Kağıthane’de panik! Çatılar alev aldı

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda söndürüldü.

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