Kayseri'de 5 saatlik kriz: Annesini ve eşini bıçakla rehin aldı
Kayseri'de hareketli saatler yaşandı. Hırsızlık suçundan aranan şahıs, polis ekiplerini görünce elindeki bıçak ile annesini ve eşini rehin aldı. Şahıs özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. İşte olay yerinden görüntüler...
13.06.2022 15:53 - Son Güncelleme: 13.06.2022 15:53
Kayseri'de hareketli saatler yaşandı. Hırsızlık suçundan aranan şahıs, polis ekiplerini görünce elindeki bıçak ile annesini ve eşini rehin aldı.