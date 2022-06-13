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Kayseri'de 5 saatlik kriz: Annesini ve eşini bıçakla rehin aldı

Kayseri'de hareketli saatler yaşandı. Hırsızlık suçundan aranan şahıs, polis ekiplerini görünce elindeki bıçak ile annesini ve eşini rehin aldı. Şahıs özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. İşte olay yerinden görüntüler...

13.06.2022 15:53 - Son Güncelleme: 13.06.2022 15:53
Kayseri’de 5 saatlik kriz: Annesini ve eşini bıçakla rehin aldı

Kayseri'de hareketli saatler yaşandı. Hırsızlık suçundan aranan şahıs, polis ekiplerini görünce elindeki bıçak ile annesini ve eşini rehin aldı.

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Kayseri’de 5 saatlik kriz: Annesini ve eşini bıçakla rehin aldı

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir okulda meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri’de 5 saatlik kriz: Annesini ve eşini bıçakla rehin aldı

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Y.E.S. olduğunu belirledi.

Kayseri’de 5 saatlik kriz: Annesini ve eşini bıçakla rehin aldı

Şahsın ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında olduğunu belirleyen ekipler, sabah saatlerinde çalışma başlattı.

Kayseri’de 5 saatlik kriz: Annesini ve eşini bıçakla rehin aldı

ANNESİNİ VE EŞİNİ REHİN ALDI

Operasyonda kapıda polis ekiplerini gören şahıs, teslim olmamak için elindeki bıçak ile annesini ve eşini rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi.

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