Taksim İstiklal Caddesi patlama canlı fotoğrafları videoları infiale neden oldu! Terörist Ahlam Albashir kimdir, İFADESİNDE ne dedi?
Taksim'de yaşanan patlama tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğdu. İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Patlamada çok sayıda kişinin yaralandığı ve öldüğü bildirildi. İstiklal'deki patlamaya ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, "6 vefat söz konusu, 53 yaralımız var" dedi. İletişim Başkanı Altun, Altun: "Medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz." dedi. İşte olayla ilgili son gelişmeler...
TERÖRİSTİN UYRUĞU VE KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
– Olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkemize eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını beyan etmiştir.
– PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak 13.11.2022 Pazar günü saat 16:20 sıralarında Bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan etmiştir. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir.
İLK İFADESİNDE HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ: ÖZEL OLARAK EĞİTİM ALMIŞ
İstiklal Caddesi'ne bomba bıraktıktan sonra kaçan terörist kadının gece yapılan operasyonla Küçükçekmece'de yakalandı. Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.