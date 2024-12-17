'İÇİM YANDI, YIKILDIM...' Aynı taksi durağında görev yapan Barış Karaçal, "Eren çok güzel bir çocuktu. 4-5 ay önce durağımızda çalışmaya başladı. Hafta sonları harçlığını çıkartmak için gelip bizleri dinlendirirdi. Herkesin ona güveni tamdı. Hayat dolu, neşeli bir çocuktu. Biz gündüzcüler evdeydik. Sabah 05.00'de haberleştiğimiz programdaki ses kayıtlarını duyunca öğrendim. İçim yandı, yıkıldım" dedi.

"CANİCE DEFALARCA BIÇAKLAMIŞ"

Eren Peker'in taksiden kazandığı parayla okul harçlığını çıkardığını, annesinin kendisini ziyarete geleceği günlerdeki mesailerinde sevindiğini söyleyen taksi şoförü Ömer Fırat Arık, "Okulunda, işinde gücünde çok iyi bir çocuktu. Annesi, ziyaretine geleceğinde özellikle taksiye çıkar ve buna çok sevinirdi. Kalbi o kadar temizdi. Aynı zamanda okulu bitirmeye uğraşıyordu. Yaşadıkları onu yıkmamış ve melek gibi bir çocuktu. Bunu yapan kişi insanlık dışı bir şey yapmış. Namertçe, canice defalarca bıçaklamış" diye konuştu.