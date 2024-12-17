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Konya'da üniversiteli taksici bıçaklanarak cinayete kurban gitmişti! Ses kayıtları ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu Konya'da yaşanan vahşete dair yeni detaylar ortaya çıktı. Harçlığını çıkarabilmek için hafta sonları taksicilik yapan 20 yaşındaki Eren Peker, trafikte 'yol verme' kavgasında Muzaffer T. tarafından 10 yerinden bıçaklandı. Talihsiz genç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eren'in öldürüldüğü gece kaydedilen ses kayıtları ise kan dondurdu.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 13:45 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 13:53
Konya’da üniversiteli taksici bıçaklanarak cinayete kurban gitmişti! Ses kayıtları ortaya çıktı

Eren Peker, cinayetinde yeni detaylara ulaşıldı. Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Eren Peker, geçen pazar günü yönetimindeki 42 TT 898 plakalı takside 'yol verme' nedeniyle tartıştığı Muzaffer T. tarafından vücudunun 10 yerinden bıçaklanarak katledildi.

Konya’da üniversiteli taksici bıçaklanarak cinayete kurban gitmişti! Ses kayıtları ortaya çıktı

Olayın ardından kaçan 'yaralama' 'tehdit ve hareket' gibi suçlardan 12 kaydı bulunan Muzaffer T., arkadaşı sürücü Muammer B. ve kaçmalarına yardımcı olan Dilek K. polis ekiplerince yakalandı.

Konya’da üniversiteli taksici bıçaklanarak cinayete kurban gitmişti! Ses kayıtları ortaya çıktı

PANİK ANLARI SES KAYITLARINA YANSIDI
Eren Peker'in öldürüldüğü gece, durağındaki taksi şoförleri arasındaki panik anları, iletişim kurdukları programdaki ses kayıtlarına yansıdı.

Konya’da üniversiteli taksici bıçaklanarak cinayete kurban gitmişti! Ses kayıtları ortaya çıktı

"EREN ÖLDÜ İŞİ GÜCÜ BIRAKIN"

Kayıtlarda 'Eren öldü, işi gücü bırakın' kaydı dikkat çekti. Eren'in olaydan saatler önce arkadaşlarına markete gideceğini ve istedikleri bir şeyin olup olmadığını sorduğu da kayıtlarda yer aldı.

Konya’da üniversiteli taksici bıçaklanarak cinayete kurban gitmişti! Ses kayıtları ortaya çıktı

PLAKAYA EREN'İN ADI YAZILDI
Mesai arkadaşları Eren Peker'in öldürüldüğü taksinin plakasının altına, adını, öldüğü tarihi ve ölümsüzlük sembolü ekledi.

Konya’da üniversiteli taksici bıçaklanarak cinayete kurban gitmişti! Ses kayıtları ortaya çıktı

'İÇİM YANDI, YIKILDIM...'
Aynı taksi durağında görev yapan Barış Karaçal, "Eren çok güzel bir çocuktu. 4-5 ay önce durağımızda çalışmaya başladı. Hafta sonları harçlığını çıkartmak için gelip bizleri dinlendirirdi. Herkesin ona güveni tamdı. Hayat dolu, neşeli bir çocuktu. Biz gündüzcüler evdeydik. Sabah 05.00'de haberleştiğimiz programdaki ses kayıtlarını duyunca öğrendim. İçim yandı, yıkıldım" dedi.

Konya’da üniversiteli taksici bıçaklanarak cinayete kurban gitmişti! Ses kayıtları ortaya çıktı

"CANİCE DEFALARCA BIÇAKLAMIŞ"

Eren Peker'in taksiden kazandığı parayla okul harçlığını çıkardığını, annesinin kendisini ziyarete geleceği günlerdeki mesailerinde sevindiğini söyleyen taksi şoförü Ömer Fırat Arık, "Okulunda, işinde gücünde çok iyi bir çocuktu. Annesi, ziyaretine geleceğinde özellikle taksiye çıkar ve buna çok sevinirdi. Kalbi o kadar temizdi. Aynı zamanda okulu bitirmeye uğraşıyordu. Yaşadıkları onu yıkmamış ve melek gibi bir çocuktu. Bunu yapan kişi insanlık dışı bir şey yapmış. Namertçe, canice defalarca bıçaklamış" diye konuştu.