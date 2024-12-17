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Diyarbakır'da öğretmenleri taşıyan servis devrildi: Yaralılar var!

Diyarbakır'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada 11'i öğretmen 12 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi :17 Aralık 2024 , 13:35 Güncelleme Tarihi :17 Aralık 2024 , 13:35
Diyarbakır’da öğretmenleri taşıyan servis devrildi: Yaralılar var!

Diyarbakır'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi.

Diyarbakır’da öğretmenleri taşıyan servis devrildi: Yaralılar var!

Edinilen bilgilere göre, Çınar ilçesi Karasungur İlkokulu öğretmenlerini taşıyan M.C. idaresindeki 02 ZA 778 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Diyarbakır’da öğretmenleri taşıyan servis devrildi: Yaralılar var!

11 ÖĞRETMEN YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve 11 öğretmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Diyarbakır’da öğretmenleri taşıyan servis devrildi: Yaralılar var!

Öğretmenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır’da öğretmenleri taşıyan servis devrildi: Yaralılar var!

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.