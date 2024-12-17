Diyarbakır’da öğretmenleri taşıyan servis devrildi: Yaralılar var!

Diyarbakır 'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Çınar ilçesi Karasungur İlkokulu öğretmenlerini taşıyan M.C. idaresindeki 02 ZA 778 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

11 ÖĞRETMEN YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve 11 öğretmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.



