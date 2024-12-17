Dişleri çürüyen saçları dökülenler dikkat! Vücudunuzda o değer git gide azalıyor olabilir...

Kış aylarında günlerin kısalması ve güneş ışığının azalması D vitamini eksikliğini daha da belirgin hale getirebilir. Amerika'da yapılan araştırmalara göre insanların yaklaşık %40'ı yeterli D vitamini almıyor. Öte yandan vücudun D vitamini ihtiyacı sadece güneş ışığı ile karşılanamayabilir.

Dışarıda uzun süre vakit geçirmek D vitamini ihtiyacını tek başına karşılayamayabilir Northwell Huntington Hastanesi'nden diyetisyen Stephanie Schiff, dışarıda ne kadar vakit geçirmiş olsanız da güneş ışınlarından yeterli D vitamini almanızın zor olduğunu belirtiyor. Bu, özellikle kış aylarında daha belirgin bir sorun haline geliyor. D vitamini eksikliğini tespit etmek ise oldukça zor olabilir çünkü genellikle belirgin semptomlar çok geç ortaya çıkar.

Kemik ve eklem ağrılarına dikkat! D vitamini eksikliğinin en yaygın işaretlerinden biri kemik ve eklem ağrılarıdır. Yetersiz D vitamini, vücudun kalsiyum ve fosforu emmesini engeller bu da kemiklerin zayıflamasına ve kolayca kırılmasına neden olabilir. Uzun süreli eksiklik osteomalazi gibi kemik yumuşamasına yol açarak daha sık kırıkların oluşmasına sebep olabilir. Eğer daha önce yaşamadığınız kadar çok kırık ya da çatlak yaşıyorsanız bu bir D vitamini eksikliği belirtisi olabilir.

Kas seğirmeleri ve ciddi kas ağrıları da D vitamini eksikliğine işaret eder Kas güçsüzlüğü ve ağrılar da D vitamini eksikliğinin diğer belirtilerindendir. Büyüme ağrıları gibi kas ağrıları yaşamak D vitamini eksikliğinin bir göstergesi olabilir. Ayrıca kaslarda seğirmeler (hipokalsemik tetani) de bu eksikliğin belirtisi olabilir. Kas seğirmeleri genellikle başka sağlık sorunlarından kaynaklansa da D vitamini eksikliği de bu durumu tetikleyebilir. Bu tür belirtileri göz ardı etmemek ve eksikliği tespit etmek için doktora danışmak önemlidir.