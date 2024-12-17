Dişleri çürüyen saçları dökülenler dikkat! Vücudunuzda o değer git gide azalıyor olabilir...

Kış aylarında günlerin kısalması ve güneş ışığının azalması D vitamini eksikliğini daha da belirgin hale getirebilir. Amerika'da yapılan araştırmalara göre insanların yaklaşık %40'ı yeterli D vitamini almıyor. Öte yandan vücudun D vitamini ihtiyacı sadece güneş ışığı ile karşılanamayabilir.
Dışarıda uzun süre vakit geçirmek D vitamini ihtiyacını tek başına karşılayamayabilir
Northwell Huntington Hastanesi'nden diyetisyen Stephanie Schiff, dışarıda ne kadar vakit geçirmiş olsanız da güneş ışınlarından yeterli D vitamini almanızın zor olduğunu belirtiyor. Bu, özellikle kış aylarında daha belirgin bir sorun haline geliyor. D vitamini eksikliğini tespit etmek ise oldukça zor olabilir çünkü genellikle belirgin semptomlar çok geç ortaya çıkar.
Kemik ve eklem ağrılarına dikkat!
D vitamini eksikliğinin en yaygın işaretlerinden biri kemik ve eklem ağrılarıdır. Yetersiz D vitamini, vücudun kalsiyum ve fosforu emmesini engeller bu da kemiklerin zayıflamasına ve kolayca kırılmasına neden olabilir.
Uzun süreli eksiklik osteomalazi gibi kemik yumuşamasına yol açarak daha sık kırıkların oluşmasına sebep olabilir. Eğer daha önce yaşamadığınız kadar çok kırık ya da çatlak yaşıyorsanız bu bir D vitamini eksikliği belirtisi olabilir.
Kas seğirmeleri ve ciddi kas ağrıları da D vitamini eksikliğine işaret eder
Kas güçsüzlüğü ve ağrılar da D vitamini eksikliğinin diğer belirtilerindendir. Büyüme ağrıları gibi kas ağrıları yaşamak D vitamini eksikliğinin bir göstergesi olabilir. Ayrıca kaslarda seğirmeler (hipokalsemik tetani) de bu eksikliğin belirtisi olabilir.
Kas seğirmeleri genellikle başka sağlık sorunlarından kaynaklansa da D vitamini eksikliği de bu durumu tetikleyebilir. Bu tür belirtileri göz ardı etmemek ve eksikliği tespit etmek için doktora danışmak önemlidir.
D vitamini eksikliğ diş eti hastalıklarını tetikler
D vitamini eksikliği aynı zamanda diş problemleriyle de ilişkilendirilebilir. Kalsiyum emiliminde yaşanan zorluklar dişlerde çürükler ve diş eti hastalıklarına yol açabilir. Eğer dişlerinizde daha önce olmayan çürükler veya diş eti iltihapları görülüyorsa bu da D vitamini eksikliğinin bir işareti olabilir. D vitamini vücudun ve kemiklerin yanında diş sağlığını da korumaya yardımcı olur.
Saçın incelmesi ve sık dökülmesi de D vitamini eksikliğinin işaretleri arasında
Düşük D vitamini seviyeleri saç dökülmesine de neden olabilir. Telogen effluvium (stresle ilişkili saç dökülmesi) veya androgenetik alopesi (erkek tipi saç dökülmesi) gibi çeşitli saç dökülmesi türleri D vitamini eksikliği ile ilişkilendirilmektedir. Düşük D vitamini seviyeleri saçın incelmesine ve dökülmesine neden olabilir.
Ayrıca trikotillomani adı verilen bir rahatsızlıkla saçlarını yolma davranışı da D vitamini eksikliğiyle ilişkilendirilmiştir. Bu tür belirtileri fark ettiğinizde D vitamini seviyenizi kontrol ettirmeniz faydalı olabilir.
"Uyku sorunu yaşıyorum iştahım da yok" diyenler dikkat!
D vitamini eksikliğinin bir başka etkisi ise uyku sorunları ve iştah düzenindeki değişikliklerdir. D vitamini, melatonin hormonunun üretiminde önemli bir rol oynar bu yüzden eksikliği uyku düzenini bozabilir.
Ayrıca D vitamini, iştahı düzenleyen leptin hormonunu da etkiler bu da yemek yeme alışkanlıklarında değişikliklere yol açabilir. Yorgunluk, depresyon ve açlık sinyallerinin düzensizleşmesi gibi sorunlar da D vitamini eksikliğinden kaynaklanabilir.
🌞 GEREĞİNDEN FAZLA ALINMAMALI ❕
D vitamini eksikliği için önerilen günlük alım miktarı yetişkinler ve 70 yaş üstü bireyler için değişkenlik gösterebilir. Yine de gereğinden fazla D vitamini almak sağlık açısından zararlı olabilir.
D vitamini toksisitesinin belirtileri arasında mide bulantısı, halsizlik, aşırı idrara çıkma ve böbrek sorunları yer alır. Bu yüzden D vitamini takviyesi kullanırken doktor tavsiyesi almak önemlidir.